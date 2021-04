Die Bank of Japan hat ihre Wachstumsprognosen für das laufende und das nächste Jahr leicht angehoben und rechnet aber dennoch nicht damit, dass die Inflation das Ziel von 2 Prozent in den nächsten drei Jahren erreicht wird. Trotz der schwachen Inflationsprognose hält die Bank an ihrer bereits lockeren Geldpolitik unverändert fest.

KANADA

Die kanadische Minderheitsregierung von Premierminister Justin Trudeau hat am Montagabend eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden.

USA / DEUTSCHLAND

Nach Einschätzung von Bundesaußenminister Heiko Maas haben sich die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA unter der Regierung des neuen US-Präsidenten Joe Biden wieder "zum Guten" entwickelt.

USA - FISKALPOLITIK

US-Präsident Joe Biden will mit einer Erhöhung der Kapitalertragssteuer seine Reformpläne für die Familienpolitik finanzieren. Die geplante Steuererhöhung für Einnahmen aus Aktienverkäufen und anderem Vermögen werde nur wohlhabende US-Bürger mit einem Jahreseinkommen von 1 Million Dollar betreffen, sagte Brian Deese, Wirtschaftsberater im Weißen Haus. Medienberichten zufolge soll die Kapitalertragssteuer von derzeit 20 Prozent auf 39,6 Prozent erhöht und damit praktisch verdoppelt werden. Biden wird in dieser Woche voraussichtlich seine Pläne für ein 1,8 Billionen Dollar teures Familienprogramm vorstellen.

LYFT

verkauft für 550 Millionen Dollar seine Sparte, die sich mit der Entwicklung von Technologien zum autonomen Fahren von Autos beschäftigt. Käufer ist Toyota. Lyft will mit dem Schritt früher als bisher erwartet in die Gewinnzone kommen. Der Ausstieg von Lyft aus dem Bau von selbstfahrenden Autos folgt der Entscheidung des Rivalen Uber Technologies Inc Ende letzten Jahres, seine Sparte für autonomes Fahren abzustoßen.

MEITUAN

China ermittelt jetzt auch gegen den Online-Lieferdienst Meituan wegen mutmaßlicher kartellrechtlicher Verstöße - der jüngste Schritt Pekings, um die mächtige Technikindustrie des Landes stärker in den Griff zu bekommen.

TESLA

hat im ersten Quartal zwar einen Rekordgewinn verzeichnet, blieb beim Umsatz allerdings knapp hinter den Erwartungen zurück. Damit verbuchte Tesla das siebte Quartal in Folge einen Gewinn. Der Gewinn kletterte auf 438 (Vorjah: 16) Millionen Dollar. Bereinigt und je Aktie erreichte er 93 Cent. Analysten hatten mit 75 Cent Aktie gerechnet. Der Umsatz erhöhte sich um 74 Prozent auf 10,39 Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten 10,48 Milliarden geschätzt.

