Am Erdölmarkt überwog die Konzentration auf die Wirtschaftserholung, die Preise stiegen daher - auf die höchsten Settlementpreise seit dem 11. März. Auch die Wiederaufnahme vieler Transatlantikflüge befeuerte die Ölpreise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.778,96 1.779,00 -0,0% -0,04 -6,3%

Silber (Spot) 26,41 26,58 -0,6% -0,17 +0,1%

Platin (Spot) 1.235,00 1.237,83 -0,2% -2,83 +15,4%

Kupfer-Future 4,58 4,54 +1,0% +0,04 +30,0%

Die Aussicht auf bald steigende Zinsen setzte dem Goldpreis zu. Auch der feste Greenback drückte. Palladium erreichte am Dienstag ein Rekordhoch bei 3.019 Dollar je Feinunze und behauptet sich am Mittwoch knapp oberhalb der Marke von 3.000 Dollar. Das Edelmetall wird in Katalysatoren eingesetzt und profitiert daher von der wieder anziehenden Nachfrage der Automobilindustrie.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Engpässe in der Wirtschaft, die Inflation verursachen, könnten nach Ansicht des Präsidenten der Dallas-Fed, Robert Kaplan, bis ins nächste Jahr hinein andauern. In einem Interview mit Marketwatch trat Kaplan erneut für den Beginn der Diskussion darüber ein, ob die US-Zentralbank bei der Unterstützung der Wirtschaft den Fuß vom Gas nehmen soll.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,7 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 5,3 Millionen Barrel.

HERTZ

hat sich für das Übernahmeangebot der Beteiligungsgesellschaften Knighthead Capital Management und Certares Management ausgesprochen. Deren Restrukturierungsvorschlag sei nach Ansicht von Hertz Global Holdings Inc. besser als das Gegengebot eines anderen Konsortiums, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

NISSAN MOTOR

hat sich von seinem kompletten Anteil an der Daimler AG getrennt. Wie der japanische Autobauer mitteilte, hat er die Aktien für rund 1,15 Milliarden Euro an institutionelle Investoren verkauft. Der Platzierungspreis lag bei 69,85 Euro je Aktie.

May 05, 2021 01:41 ET (05:41 GMT)