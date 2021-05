Der Goldmarkt profitierte von den neuen Yellen-Aussagen. Das Edelmetall wurde auch von den etwas schwächer als gedacht ausgefallenen Arbeismarktdaten gestützt.

CORONA-PANDEMIE

- Die US-Regierung hat sich für eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe ausgesprochen. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Vorstoß der US-Regierung für eine Aussetzung des Patentschutzes bei Impfstoffen als "historische Entscheidung" begrüßt.

- Die indische Coronavirus-Variante ist erstmals auch in Kenia aufgetreten. Die Mutante wurde demnach in Proben indischer Reisender entdeckt, die in der westkenianischen Stadt Kisumu arbeiteten.

CHINA / AUSTRALIEN

China hat ein Wirtschaftsabkommen mit Australien ausgesetzt. Peking habe den "Strategic Economic Dialogue Deal" (Vereinbarung über strategisch-wirtschaftlichen Dialog) wegen der "derzeitigen Haltung" der australischen Regierung ausgesetzt, teilte Chinas Nationale Kommission für Entwicklung und Reform mit. Im vergangenen Monat hatte die Regierung von Premierminister Scott Morrison ein zwischen China und dem australischen Bundesstaat Victoria geschlossenes Abkommen zur "Belt and Road Initiative" aufgekündigt, die auch als "Neue Seidenstraße" bezeichnet wird.

G7

Die G7-Außenminister haben zum Abschluss eines Treffens Russland und China kritisiert. Sie zeigten sich in einer Erklärung "sehr besorgt" über die "unverantwortliche und destabilisierende Haltung Russlands". Dabei wiesen sie vor allem auf die Situation in der Ostukraine hin, an dessen Grenze Moskau zuletzt ein großes Militärmanöver abgehalten hatte. Die G7-Außenminister forderten zugleich die Regierung in Peking auf, die Menschenrechte zu respektieren.

RAUMFAHRT USA

Nach vier fehlgeschlagenen Versuchen ist am Mittwoch ein Prototyp der Starship-Rakete des US-Unternehmens SpaceX nach einem Testflug erfolgreich wieder gelandet.

RAUMFAHRT USA / CHINA

Das US-Verteidigungsministerium verfolgt mit Sorge die offenbar unkontrollierte Rückkehr einer chinesischen Weltraum-Rakete vom Typ Langer Marsch zur Erde. Die Rakete sinke derzeit "fast intakt nach unten" und werde voraussichtlich ungefähr am Samstag wieder in die Atmosphäre eintreten, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Eine exakte Absturzstelle zu berechnen sei wegen des unkontrollierten Absinkens derzeit fast unmöglich.

US- GELDPOLITIK

- Die Gouverneurin der US-Notenbank Michelle Bowman hat sich zuversichtlich über die Entwicklung der US-Wirtschaft geäußert. "Ich bin ermutigt durch das jüngste Tempo der wirtschaftlichen Erholung, und ich bleibe optimistisch, dass diese Stärke in den kommenden Monaten anhalten wird", sagte Bowman.

- Der Präsident der Boston-Fed, Eric Rosengren, geht davon aus, dass temporäre Faktoren die Inflation in diesem Frühjahr steigen werden lassen, aber diese "Verzerrungen" sollten nicht lange anhalten. "Meiner Ansicht nach wird sich diese Beschleunigung der Preissteigerungsrate wahrscheinlich als vorübergehend erweisen", sagte Rosengren in einem Webinar bei der Boston College Carroll School of Management.

ZINSERHÖHUNG BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins Selic wie erwartet um 75 Basispunkte auf 3,50 Prozent erhöht, um der Inflation inmitten hoher Rohstoffpreise und eines geschwächten Real entgegenzuwirken. Die Währungshüter signalisierten eine weitere Erhöhung in gleicher Höhe bei ihrer nächsten Sitzung im Juni.

FOX

übernimmt Outkick Media, Betreiber eines auf Sport, Politik und Kultur ausgerichteten Nachrichten-Portals. Zudem veröffentlichte Fox Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Der Umsatz fiel um 6,5 Prozent, vor allem weil Fox anders als im Vorjahreszeitraum den Super Bowl nicht übertrug. Der Gewinn legte auf 567 Millionen US-Dollar oder 96 Cents je Aktie zu, von 78 Millionen Dollar oder 13 Cent je Aktie im Vorjahr. Das war vor allem einer Neubewertung der Investments geschuldet.

UBER

hat seine Buchungen im ersten Quartal trotz der schwachen Nachfrage nach seinem Fahrdienst gesteigert. Den Rückgang im Kerngeschäft glich das US-Unternehmen mit seinem Essenslieferdienst Uber Eats aus. Die Brutto-Buchungen stiegen um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 19,5 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz sank dennoch auf 2,9 (Vorjahr: 3,2) Milliarden Dollar. Der Verlust schrumpfte auf 108 Millionen Dollar von 2,9 Milliarden zusammen. Der bereinigte EBITDA-Verlust betrug 359 Millionen Dollar nach 612 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten mit einem Verlust von 452 Millionen gerechnet.

