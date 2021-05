Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, sieht die US-Wirtschaft schneller in Gang kommen als von ihm erwartet. Die Zentralbank könne deshalb schneller damit beginnen, die Stimulierung der Konjunktur durch Anleihekäufe zu reduzieren. "Ich würde es gerne sehen, wenn wir anfangen würden, darüber zu reden und zu diskutieren, wie wir das Tapering eher früher als später durchführen können", sagte Kaplan in Bezug auf die monatlichen Anleihekäufe der Zentralbank in Höhe von 120 Milliarden Dollar.

US-NOTENBANK

Die Corona-Pandemie stellt laut der US-Notenbank Fed weiterhin eines der größten kurzfristigen Risiken für die Stabilität des Finanzsystems dar. In ihrem halbjährlichen Bericht zur Finanzstabilität weist die Federal Reserve zudem darauf hin, dass die Preise von Vermögenswerten anfällig seien für deutliche Wertverluste, sollte sich die Stimmung der Anleger ändern.

KONJUNKTUR CHINA

- Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 56,3 (März: 54,3) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Dezember.

- China hat im April sowohl seine Exporte als auch seine Importe dank der starken globalen Nachfrage und höherer Rohstoffpreise stärker als erwartet gesteigert.

NEWS CORP

hat im dritten Geschäftsquartal den Umsatz gesteigert und wieder einen Millionengewinn erzielt. Der US-Medienkonzern profitierte von einem soliden Wachstum in den Bereichen Digital Real Estate, Buchverlag und bei der Tochter Dow Jones, zu der unter anderem das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören.

PELOTON

hat wegen des Rückrufs von Laufbändern die Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz auf 1,26 Milliarden (Vorjahr: 525 Millionen) Dollar. Unter dem Strich wies das Unternehmen allerdings nach drei profitablen Quartalen einen Verlust von 8,6 Millionen Dollar aus verglichen mit einem Fehlbetrag von 55,6 Millionen vor Jahresfrist.

