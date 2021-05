In Ost-Jerusalem ist es auch am Sonntagabend zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen. Der palästinensische Rote Halbmond berichtete, sieben Menschen seien verletzt worden. Die israelische Polizei stand an verschiedenen Orten in Ost-Jerusalem überwiegend jungen palästinensischen Demonstranten gegenüber. Zusammenstöße gab es auch im Viertel Scheich Dscharrah, wo Palästinenser mit Steinen auf die Sicherheitskräfte warfen. Dort hatten die jüngsten Proteste ihren Ausgang genommen, weil rund 30 Palästinenser mit der Zwangsräumung ihrer Wohnungen rechnen müssen, die von jüdischen Israelis beansprucht werden.

TERROR AFGHANISTAN

Nach dem blutigen Anschlag vor einer Mädchenschule in Afghanistan haben die Angehörigen die dutzenden Opfer beigesetzt. Die getöteten Schülerinnen wurden von ihren geschockten Familien auf dem schiitischen "Märtyrerfriedhof" in Kabul begraben. Bei den Explosionen in der afghanischen Hauptstadt waren nach Angaben des Innenministeriums mehr als 50 Menschen getötet und über 100 weitere verletzt worden. Die Regierung machte die radikalislamischen Taliban für die Tat verantwortlich.

Die USA und die Europäische Union haben eine sofortige Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwischen den radikalislamischen Taliban und der Regierung in Kabul gefordert. Der bevorstehende Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan dürfe nicht als Vorwand dienen, "den Friedensprozess auszusetzen", hieß es in einer Erklärung nach einem Treffen von Vertretern Washingtons, der Nato, der EU sowie weiterer europäischer Länder.

WIRTSCHAFTSPOLITIK USA

US-Präsident Joe Biden hat angesichts enttäuschender Arbeitsmarktzahlen erneut für sein massives Infrastrukturpaket geworben, mit dem Millionen Jobs geschaffen werden sollen. Die US-Wirtschaft müsse grundlegend neu aufgebaut werden, sagte Biden. "Deswegen brauchen wir den Amerikanischen Job-Plan, den ich vorgeschlagen habe." Das Infrastrukturpaket mit einem Volumen von mehr als zwei Billionen Dollar stößt bei den oppositionellen Republikanern auf breite Ablehnung.

HANDELSABKOMMEN INDIEN

Die EU und Indien haben eine Wiederaufnahme ihrer seit acht Jahren ausgesetzten Gespräche über ein Freihandelsabkommen beschlossen. Die EU-Staats- und Regierungschefs und Premierminister Narendra Modi erklärte, Ziel sei "ein ausgewogenes, ehrgeiziges, umfassendes und für beide Seiten vorteilhaftes Handelsabkommen".

FOSUN/BIONTECH

Die deutsche Biontech und die chinesische Fosun Pharma gründen ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen für die Herstellung und Vermarktung eines mRNA-basierten Coronavirus-Impfstoffs in China. Gemäß der Absichtserklärung haben sich die Partner zu einer Kapitaleinlage im Wert von bis zu 100 Millionen US-Dollar entschlossen.

