+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

ESKALATION NAHOST

Das israelische Militär hat nach Beschuss aus dem Gazastreifen Luftangriffe gegen die Häuser mehrerer hochrangiger Mitglieder der radikalislamischen Hamas geflogen. Auch der Hauptsitz der Polizei im Gazastreifen sei dabei getroffen worden, teilte das Militär mit. Die militanten Palästinenserorganisationen Islamischer Dschihad und Hamas hatten zuvor nach eigenen Angaben hunderte Raketen auf Israel abgefeuert.

UNRUHEN KOLUMBIEN

In Kolumbien sind bei den fast täglichen Protesten bislang mindestens 42 Menschen getötet worden. Außer einem Mitglied der Streitkräfte seien die Toten Zivilisten gewesen, sagte Kolumbiens Ombudsmann für Menschenrechte. Die Proteste sind die blutigsten seit dem Friedensabkommen mit der Guerillagruppe Farc im Jahr 2016. Die Sicherheitskräfte gehen teils mit großer Härte gegen die Demonstranten vor. Das Verteidigungsministerium meldete 849 verletzte Polizisten; aktuelle Zahlen zu verletzten Zivilisten nannte es nicht. Seit Ende April gehen tausende Kolumbianer aus Wut über die Gesundheits-, Sicherheits- und Bildungspolitik der Regierung auf die Straße. Ausgelöst wurden die Proteste von Plänen für eine Steuerreform, die besonders die Mittelschicht hart getroffen hätte.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche laut dem Branchenverband API um 2,5 Millionen Barrel zurückgegangen. In der Vorwoche war ein Minus von 7,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 5,6 Millionen Barrel nach minus 5,3 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,6 Millionen Barrel.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 01:54 ET (05:54 GMT)