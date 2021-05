Der Vorsitzende der nächsten UN-Klimakonferenz sieht in den Verhandlungen im November in Glasgow die letzte Chance, eine katastrophale Erderwärmung zu verhindern. Das Treffen in Glasgow sei "unsere letzte Hoffnung", die Erderwärmung auf ein beherrschbares Maß von 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, sagte der britische Abgeordnete und Konferenzvorsitzende Alok Sharma laut Vorabauszügen einer geplanten Rede.

Eine für Freitag geplante Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Eskalation in Nahost findet nicht statt. Laut Diplomaten waren die USA gegen die erneute Sitzung, die die dritte binnen einer Woche gewesen wäre. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Donnerstag, Washington befürworte eine Sitzung Anfang kommender Woche. Dies verschaffe der Diplomatie etwas Zeit.

Seit Beginn der jüngsten Gewalteskalation zwischen militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen und der israelischen Armee sind im Gazastreifen nach Angaben der dortigen Behörden mehr als hundert Menschen getötet worden. Wie das von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza-Stadt am Donnerstagabend mitteilte, wurden seit Montag 103 Menschen durch israelischen Beschuss getötet, darunter 27 Kinder und elf Frauen. Rund 580 Menschen seien verletzt worden.

Armeniens geschäftsführender Regierungschef Nikol Paschinjan hat der Armee des Nachbarlandes Aserbaidschan erneute Grenzverletzungen vorgeworfen. "Das ist eine subversive Infiltration", sagte Paschinjan laut einer offiziellen Erklärung bei einer Sondersitzung des armenischen Sicherheitsrates.

Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis James Bullard geht davon aus, dass die Inflation für einige Zeit über dem Ziel der US-Notenbank von 2 Prozent liegen wird. Zugleich vertrat er die Auffassung, dass der Arbeitsmarkt wahrscheinlich gesünder sei als es erscheine. Nach Ansicht von Fed-Gouverneur Christopher Waller muss die US-Notenbank noch einige Monate lang Daten zum Arbeitsmarkt und zur Inflation sammeln, um über einen Zeitpunkt für die Abkehr von der lockeren Geldpolitik zu entscheiden.

Die mexikanische Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert bei 4,0 Prozent belassen.

Nach Panik-Benzinkäufen nach dem Hackerangriff auf eine US-Pipeline deutet sich eine Entspannung der Lage an: Der Pipeline-Betreiber Colonial nahm am Donnerstag die Versorgung von Kunden mit Treibstoff wieder auf. Bis zu einer Normalisierung der Lage könnten aber noch Tage oder gar Wochen vergehen. Derweil berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg, Colonial Pipeline habe den Hackern fünf Millionen Dollar Lösegeld gezahlt.

Einen Tag nach der Ankündigung von Elon Musk , dass Tesla Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert will, bringt der Tesla-Chef eine digitale Alternative ins Spiel. "Arbeite mit Doge-Entwicklern, um die Effizienz der Transaktionen zu verbessern. Möglicherweise vielversprechend, twitterte Musk am Donnerstagabend. Der Doge-Kurs machte daraufhin einen Sprung nach oben.

hat im zweiten Quartal deutlich mehr Gewinn gemacht als Analysten erwartet hatten. Während sich der Umsatz der Themenparks mehr als doppelt so stark wie erwartet entwickelte, blieb der Streamingdienst Disney+ unter den Prognosen. Das Ergebnis summierte sich auf 901 Millionen Dollar. Der Umsatz lag bei 15,61 (Vorjahr: 18) Milliarden Dollar. Auf bereinigter Basis und je Aktie verdiente Disney 79 Cent. Analysten hatten mit lediglich 26 Cent gerechnet, beim Umsatz mit 15,86 Milliarden Dollar.

