ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,05 66,05 0,0% 0,00 +36,1%

Brent/ICE 68,54 68,46 +0,1% 0,08 +33,3%

Die Erdölpreise zogen kräftig um über 3 Prozent an. Die Analysten von Goldman Sachs glauben an Rohölpreise von 80 US-Dollar je Fass schon im Sommer. Im Handel war von einem möglichen "Superzyklus" bei Erdöl die Rede. Beobachter verwiesen daneben auf Zweifel an einer baldigen Einigung im Atomstreit mit Iran.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.874,67 1.880,50 -0,3% -5,84 -1,2%

Silber (Spot) 27,51 27,77 -1,0% -0,27 +4,2%

Platin (Spot) 1.176,40 1.178,70 -0,2% -2,30 +9,9%

Kupfer-Future 4,57 4,53 +0,7% +0,03 +29,5%

Der Goldpreis, der zuletzt sensibel auf Inflationssorgen reagiert hatte, bewegte sich kaum.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

ENERGIEPOLITIK G7

Die Gruppe der G7 hat sich nach Angaben des Bundesumweltministeriums auf ein Ende der staatlichen Finanzierung von Kohlekraftwerken im Ausland verständigt. Die Länder seien sich einig, "dass weltweit weitere Investitionen in Kohleverstromung jetzt stoppen müssen", da sie nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar seien, erklärte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Freitag nach zweitägigen Beratungen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich, Italien, Japan, Kanada, den USA und Großbritannien sowie der EU.

ATOM-VRHANDLUNGEN IRAN

Die am Freitag ausgelaufene Interims-Vereinbarung zwischen Teheran und der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zur Überwachung des iranischen Atomprogramms ist um einen Monat verlängert worden. Die Überprüfung und Überwachung werde bis 24. Juni fortgesetzt, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi.

NOTENBANK USA

Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, hat sich dafür ausgesprochen, dass die Zentralbank mit der Debatte beginnt, wann sie ihre Anleihekäufe verlangsamen (Tapering) soll. "Ich bin der Meinung, dass wir eher früher als später anfangen sollten, über eine Drosselung zu sprechen", sagte Harker während einer Online-Diskussion.

Das jüngste Anziehen der Inflation lässt sich nach Einschätzung der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City, Esther George, nicht einfach von der Hand weisen. Es sei zwar klar, dass die Inflation zurzeit von temporären Faktoren getrieben werde, sagte die als falkenhaft geltende US-Notenbankerin. Zugleich sei nicht klar, was die jüngste Entwicklung für den mittelfristigen Inflationsausblick bedeute.

OLYMPISCHE SPIELE JAPAN

Die USA haben zwei Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio eine Reisewarnung für Japan ausgesprochen. Wegen der Corona-Pandemie verschärfte das US-Außenministerium seine Reisehinweise für das ostasiatische Land.

CIMIC

Der australische Bau- und Bergbaudienstleister will das Wohn- und Bauunternehmen Devine komplett übernehmen. Die Hochtief-Tochter hält bereits 59 Prozent an der Devine Ltd und will sich nun auch noch den Rest einverleiben.

MERCK & CO

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat vom Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur die Empfehlung für die erweiterte Zulassung seines Krebsmedikaments Keytruda erhalten. Das Mittel soll auch zur Behandlung bestimmter Arten von Magen-Darm-Krebs verwendet werden dürfen.

===

