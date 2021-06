METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.902,81 1.908,70 -0,3% -5,89 +0,3%

Silber (Spot) 28,08 28,16 -0,3% -0,07 +6,4%

Platin (Spot) 1.191,55 1.193,13 -0,1% -1,58 +11,3%

Kupfer-Future 4,60 4,59 +0,1% +0,00 +30,3%

Der Goldpreis wurde von Inflationssorgen wieder über die Marke von 1.900 Dollar je Feinunze gehievt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK ISRAEL

Nach zähen Verhandlungen bis zur letzten Minute hat Israels Oppositionsführer Jair Lapid erreicht, was nur wenige für möglich hielten: Er beendet mit einer gewagten Regierungsbildung die Ära von Benjamin Netanjahu im Amt des Ministerpräsidenten. Mit einer Koalition, die das gesamte politische Spektrum von links nach rechts umfasst, will der 57-Jährige mit seiner liberalen Partei Jesch Atid beweisen: Es gibt eine Zukunft für Israel ohne "König Bibi".

INNENPOLITIK NICARAGUA

In Nicaragua ist die Oppositionspolitikerin Cristiana Chamorro unter Hausarrest gestellt worden. Zudem habe die Polizei ihr Haus in der Hauptstadt Managua durchsucht, teilte der Bruder der Oppositionellen, Carlos Fernando Chamorro, mit. Zuvor hatte ein Gericht in Managua Chamorros Festnahme wegen Geldwäsche und "ideologischer Falschheit" angeordnet. Die 67-jährige Journalistin gilt als potenzielle Herausforderin für den linksgerichteten Präsidenten Daniel Ortega bei der Wahl im November.

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbank will bald mit dem Verkauf von Unternehmensanleihen und börsengehandelter Fonds (ETF) beginnen, die sie im Zuge der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr zur Unterstützung der Finanzmärkte erworben hatte. Im Zuge des Programms namens Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) kaufte die Fed Bonds und ETF über insgesamt 5,21 Milliarden bzw 8,56 Milliarden US-Dollar. Die Verkäufe, die bis Jahresende abgeschlossen werden sollen, stehen nicht in Zusammenhang mit der Geldpolitik, wie die Fed betonte.

ÖLMARKT USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 0,4 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,0 Millionen Barrel nach minus 2,0 Millionen eine Woche zuvor.

RAUMFAHRT USA

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat zwei neue Missionen zur Venus angekündigt. "DaVinci+" und "Veritas" sollen im Zeitraum zwischen 2028 und 2030 zum Nachbarplaneten der Erde starten. Die Missionen wurden im Rahmen des Discovery-Programms der Nasa mit rund 500 Millionen US-Dollar ausgestattet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2021 01:37 ET (05:37 GMT)