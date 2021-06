Die japanischen Exporte sind im Mai gegenüber dem Vorjahr um 49,6 Prozent gestiegen, etwas weniger stark als mit 51,4 Prozent erwartet. Die Importe nahmen um 27,9 Prozent zu. Die Maschinenbauaufträge legten um 0,6 Prozent zu in der Kernrate gegenüber dem Vormonat. Die Prognose lautete auf 2,7 Prozent.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 8,5 Millionen Barrel zurückgegangen, wie das American Petroleum Institute (API) meldete. In der Vorwoche war ein Minus von 2,1 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich dagegen um 2,9 Millionen Barrel nach plus 2,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,9 Millionen und bei Benzin einen Rückgang von 0,8 Millionen Barrel.

USA/MEXIKO

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat einen Besuch an der Grenze zu Mexiko angekündigt, zusammen mit dem texanischen Gouverneur Greg Abbott. Der Republikaner Abbott hatte zuvor angekündigt, die unter Trump begonnenen und von dessen Nachfolger Joe Biden gestoppten Bauarbeiten an der Grenzmauer zu Mexiko fortzusetzen.

ORACLE

Das boomende Cloud-Geschäft und die rege Nachfrage nach Speicherplatz im Internet haben Oracle ein Rekordergebnis beschert. Mit einem besser als erwarteten Umsatz und Gewinn im Schlussquartal 2020/21 verdiente der SAP-Wettbewerber im Gesamtgeschäftsjahr so viel wie noch nie. Weil aber Oracle mehr Geld als geplant in das Cloud-Geschäft investieren und das Wachstum weiter ankurbeln will, fiel der Ausblick auf das laufende Erstquartal enttäuschend aus. Im vierten Quartal erzielte Oracle einen Nettogewinn von 4,03 (Vorjahr: 3,12) Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 1,54, Analysten hatten lediglich mit 1,31 Dollar gerechnet. Den Umsatz steigerte der Softwarekonzern auf 11,23 (10,44) Milliarden Dollar. Hier hatten Analystend 11,02 Milliarden Dollar veranschlagt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2021 02:00 ET (06:00 GMT)