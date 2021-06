hat eine Vermarktungspartnerschaft mit dem US-Unternehmen Verogen geschlossen. Das ermögliche es Qiagen, die Sequenzierungs- und Analyselösungen des Forensik-Spezialisten anzubieten, wie der Konzern mitteilte. Damit baue Qiagen ihre Position im Bereich Forensik aus, die bereits die Probenentnahme und -vorbereitung, die Analyse genetischer Tests und die Automatisierung von Arbeitsabläufen umfasse.

INTEL

schiebt die Produktion eines seiner neuesten Chips auf, um die Leistung zu verbessern. Intel plane nun, mit der Produktion der nächsten Generation von Zentraleinheiten für Server - den Gehirnen dieser Maschinen - Anfang 2022 zu beginnen statt Ende dieses Jahres, schrieb Corporate Vice President Lisa Spelman, die das Server-Chip-Geschäft leitet, in einem Blog-Beitrag.

IPO / DIDI GLOBAL

Der chinesische Fahrdienstvermittler hat den Ausgabepreis für sein New Yorker IPO am Mittwoch am oberen Ende der Spanne festgelegt. Der Preis liege bei 14 Dollar pro Aktie, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Didi habe mehr Aktien verkauft als geplant und rund 4,4 Milliarden US-Dollar eingenommen. Die Bewertung dürfte damit mehr als 67 Milliarden Dollar erreichen.

June 30, 2021 01:45 ET (05:45 GMT)