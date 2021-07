Die Stimmung unter Japans großen produzierenden Unternehmen ist im zweiten Quartal auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren gestiegen. Der Hauptindex lag bei plus 14, verglichen mit plus 5 im März, wie aus der vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht.

SÜDKOREA - KONJUNKTUR

Die südkoreanische Regierung plant ein weiteres Konjunkturprogramm für dieses Jahr. Mit dem Programm, das ein Volumen von 33 Billionen Won oder umgerechnet rund 25 Milliarden Euro haben soll, will die Regierung eigenen Angaben zufolge kleinere Unternehmen und Haushalte mit geringem Einkommen unterstützen. Aktuell gebe es Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung von der Pandemie.

BOEING

hat den langjährigen General-Electric-Manager Brian West zum nächsten Finanzvorstand berufen.

FORD

Der Mangel an Halbleitern zwingt den Autobauer, mehrere Fabriken in den USA im Juli zeitweise zu schließen und die Produktion in anderen Fabriken zu drosseln.

MICRON TECHNOLOGY

Die starke Nachfrage nach Halbleitern hat Micron Technology im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Die Erlöse stiegen um ein Drittel, während sich der Gewinn verdoppelte. Für das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2020/21 rechnet der US-Konzern mit weiteren Zuwächsen.

TIKTOK

Das Online-Netzwerk hat im ersten Quartal die Konten von sieben Millionen Minderjährigen gesperrt. Zudem seien von Januar bis Ende März fast 62 Millionen Videos wegen Verstößen gegen die internen Richtlinien gelöscht worden, teilte Tiktok mit. Unter anderem seien die Verbreitung von Hass, Nacktheit und Belästigungen geahndet worden

