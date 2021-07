Die Bank of Canada hat den Leitzins bei 0,25 Prozent bestätigt und eine weitere Reduzierung der Anleihekäufe beschlossen auf 2 von zuletzt 3 Milliarden kanadischen Dollar pro Woche.

KONJUNKTUR USA

Laut dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hat die wirtschaftliche Aktivität in den USA von Ende Mai bis Anfang Juli zugenommen. Dabei habe es Preisdruck auf breiter Basis gegeben, insbesondere in der Gastronomie. Während einige Bereiche der Wirtschaft davon ausgingen, dass der erhöhte Preisanstieg vorübergehender Natur sei, rechne die Mehrheit damit, dass in den kommenden Monaten die Einstandskosten und die Verkaufspreise weiter steigen werden, so die US-Notenbank.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank hat abermals von einer Straffung ihrer Geldpolitik abgesehen. Die Bank of Korea hielt ihren Leitzins stabil auf dem Rekordniveau von 0,5 Prozent. Die Notenbank hatte signalisiert, dass sie eine Erhöhung der Zinsen in diesem Jahr vorbereitet, während sich die Wirtschaft von der Pandemie erhöht. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zinserhöhung unmittelbar bevorsteht, hat jedoch jüngst mit der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus abgenommen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 9. Juli um 7,9 Millionen Barrel zur Vorwoche gesunken. Analysten hatten einen Rückgang um 4 Millionen Barrel vorhergesagt. Die Benzinbestände nahmen um 1 Million Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 1,8 Millionen Barrel erwartet. Zugleich stieg die US-Ölförderung pro Woche auf ein 14-Monatshoch.

AIG / BLACKROCK

Der US-Versicherer AIG holt sich beim Management eines Teils seiner Assets den Vermögensverwalter Blackstone ins Boot. Wie die Unternehmen mitteilten, wird Blackstone einige der AIG-Assets im Bereich Leben und Pensionen managen. Geplant ist, dass Blackstone 9,9 Prozent der Anteile am Geschäftsbereich Life & Retirement des AIG-Konzerns für 2,2 Milliarden US-Dollar in bar übernimmt. Zudem verkauft AIG Immobilienwerte für 5,1 Milliarden Dollar an die Blackstone Real Estate Income Trust Inc.

FACEBOOK

will bis 2022 mehr als 1 Milliarde US-Dollar an die Ersteller von Inhalten in seinen sozialen Netzwerken zahlen. Mit der Ankündigung der Initiative am Mittwoch schloss sich Facebook den anderen sozialen Netzwerken an, die im vergangenen Jahr große Summen in Menschen investiert haben, die mit Inhalten Nutzer an die Webseiten binden.

GENERAL MOTORS

Der Konzern hat den Fahrzeughaltern dazu geraten, ihren Chevy Bolt als Vorsichtsmaßnahme draußen abzustellen, nachdem zwei jüngst reparierte Fahrzeuge Feuer gefangen haben. Wie es auf einem Hinweis auf der GM-Webseite heißt, wird den Haltern zudem davon abgeraten, ihre Autos über Nacht am Strom zu lassen.

NORTONLIFELOCK / AVAST

Nortonlifelock verhandelt über den Kauf der Cybersecurity-Firma Avast plc, was den Fokus des US-Unternehmens auf Verbrauchersoftware erweitern würde. Wie Avast mitteilte, befinden sich die beiden Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Cash-and-Stock-Deal, nachdem das Wall Street Journal am Mittwoch über die Gespräche berichtet hatte.

