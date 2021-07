Das Umfeld des heutigen mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador gehört nach einem Medienbericht zu den möglichen Opfern von Angriffen mit der Pegasus-Spähsoftware des Unternehmens NSO, berichtete die Nachrichtenwebsite Aristegui Noticias.

INNENPOLITIK PERU

Sechs Wochen nach der Stichwahl um die Präsidentschaft in Peru steht der Sieger fest: Die nationale Wahlaufsichtsbehörde (JNE) erklärte am Montag den linken Gewerkschafter und Lehrer Pedro Castillo zum offiziellen Wahlsieger und bestätigte damit das vorläufige Wahlergebnis.

CO2-EMISSIONEN IEA

Die weltweiten Hilfspakete und Konjunkturprogramme zur wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Pandemie fließen nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) nur zum Bruchteil in saubere Energie. Von insgesamt rund 16 Billionen US-Dollar (knapp 13,6 Billionen Euro) an staatlichen Hilfsmaßnahmen seien nur 380 Milliarden Dollar für saubere Energie vorgesehen. Falls alle Projekte wie geplant umgesetzt würden, sei deshalb für 2023 ein neues Rekordhoch bei den CO2-Emissionen zu erwarten.

OPIOID-KRISE USA

Im Zusammenhang mit der Opioid-Krise in den USA stehen tausende von Klagen gegen große Arzneimittelhersteller und -händler kurz vor dem Abschluss. Es werde erwartet, dass die Eckpunkte eines 26-Milliarden-Dollar-Deals zwischen Bundesstaaten und vier Unternehmen im Laufe dieser Woche bekannt gegeben werden, und einige der Forderung von New York dürften mit einem Vergleich in Höhe von 1 Milliarde Dollar beigelegt werden, sagten informierte Personen.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat den einjährige Referenzzins (Loan Prime Rate) für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte den 15. Monat in Folge bei 3,85 Prozent belassen. Die fünfjährige Loan Prime Rate wurde mit 4,65 Prozent bestätigt.

BHP

hat in seinem vierten Quartal zwar weniger Eisenerz gefördert als im Vorjahr, die Förderprognose für das Gesamtjahr allerdings erfüllt. BHP meldete eine Produktion von 65,2 Millionen Tonnen Eisenerz, was einem Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber einem Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Damit erreichte die Produktion im gesamten Geschäftsjahr 253,5 Millionen Tonnen. BHP hatte zuvor ein Volumen in der oberen Hälfte der Bandbreite von 245 bis 255 Millionen Tonnen in Aussicht gestellt.

