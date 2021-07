will technologisch wieder an die Spitze und innerhalb von vier Jahren die weltbesten Halbleiter herstellen. Der Plan von CEO Pat Gelsinger sieht vor, jedes Jahr von 2021 bis 2025 mindestens einen neuen Prozessor (CPU) vorzustellen, der auf Transistor-Technologie basiert, die von Jahr zu Jahr besser wird. Neue Chipdesign ist aber nur ein Teil von Gelsingers Plan.Im März hatte er bereits angekündigt, Milliarden in den Ausbau der Kapazitäten zu investieren. Außerdem führt Intel Gespräche über die Übernahme von Globalfoundries, wie das Wall Street Journal berichtet hatte.

Die anhaltend starke Chip-Nachfrage und höhere Preise haben SK Hynix im zweiten Quartal ein kräftiges Gewinnwachstum beschert. Der weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips geht auch für den Rest des Jahres von einem hohen Bedarf für seine Produkte aus. SK Hynix steigerte den Nettogewinn um 57 Prozent auf 1,988 Billionen Won (etwa 1,46 Milliarden Euro) und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz legte um 20 Prozent auf 10,3 Billionen Won zu. Der operative Gewinn kletterte um 38 Prozent auf 2,695 Billionen Won.

July 27, 2021 02:00 ET (06:00 GMT)