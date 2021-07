Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,7 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 6,2 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,0 Millionen Barrel.

Der Google-Mutterkonzern hat dank weiter hoher Ausgaben für digitale Werbung im zweiten Quartal den größten Umsatzanstieg seit 14 Jahren verzeichnet und steigerte den Umsatz um 62 Prozent auf 61,88 Milliarden Dollar. Der Gewinn mehr als verdoppelte sich auf 18,53 Milliarden. Die Zahlen übertrafen die ANalystenschätzungen klar.

Der Gewinn im zweiten Quartal stieg auf 710 (Vorjahr: 157) Millionen Dollar, gegenüber 157 Millionen im Vorjahr. Der Nettoumsatz stieg auf 3,85 (1,93) Milliarden Dollar. Beide Zahlen übertrafen die Analystenschätzungen. Für das laufende Quartal rechnet AMD mit einem Umsatz von rund 4,1 Milliarden Dollar, was über den Markterwartungen von 3,82 Milliarden liegt. Der Konzern erhöhte zudem seinen Jahresausblick.

plant offenbar, die Öffentlichkeit über Details zu dem Debakel um den Kollaps des US-Hedgefonds Archegos veröffentlichen, der der Bank Verluste in Milliardenhöhe eingebrockt hat. Ein detaillierter Bericht könnte am Donnerstag veröffentlicht werden, wenn die Bank auch Zahlen für das zweite Quartal vorlegt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

hat ein weiteres Quartal mit Rekordumsätzen verzeichnet - ein Beleg dafür, dass der Softwarekonzern weiterhin Erfolg bei der Gewinnung neuer Cloud-Kunden hat. Der Konzern meldete einen Umsatzanstieg um rund 21 Prozent auf 46,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang um 47 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street ebenso wie der Umsatz.

hat seinen Gewinn im zweiten Quartal nahezu verdoppelt und auch den Umsatz gesteigert. Den Ausblick für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr hob der Snack-Konzern auf mindestens 4 Prozent von mindestens 3 Prozent an.

will 2,4 Milliarden Dollar in das Lithiumprojekt Jadar in Serbien investieren und damit sein Engagemenr im Bereich Batteriematerialien ausbauen. Das Projekt steht noch unter dem Vorbehalt der Erteilung der entsprechenden Genehmigungen.

ist im dritten Geschäftsquartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt, übertraf die Erwartungen der Analysten und hob die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Allerdings meldete das Unternehmen höhere Kosten für sein Geschäft in der Region Americas.

Der Nettogewinn im dritten Quartal stieg auf 2,58 (2,37) Milliarden Dollar. Der Nettoumsatz stieg um 27 Prozent auf 6,13 Milliarden Dollar und lagwie auch der Gewinn über den Marktschätzungen.

