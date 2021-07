Die US-Wirtschaft hat nach Einschätzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank Fortschritte in Richtung der Beschäftigungs- und Inflationsziele gemacht. Die FOMC-Mitglieder deuteten in ihrem geldpolitischen Statement an, dass sie noch in diesem Jahr mit einer Reduzierung der Anleihekäufe beginnen könnten. Die Fed hat seit Ende letzten Jahres erklärt, dass sie ihre monatlichen Käufe von Anleihen im Wert von 120 Milliarden Dollar so lange fortsetzen wird, bis die Wirtschaft "substanzielle weitere Fortschritte" im Hinblick auf die Ziele der Fed - niedrige Arbeitslosigkeit und eine Inflationsrate von 2 Prozent - erzielt hat. Nun hieß es, dass "die Wirtschaft seitdem Fortschritte auf dem Weg zu diesen Zielen gemacht hat, und der Ausschuss die Fortschritte in den kommenden Sitzungen weiter bewerten wird". In der Erklärung der Fed wurde auch die Einschätzung der Wirtschaftslage leicht angehoben.

hat im Berichtsquartal den Gewinn auf 10,39 Milliarden Dollar verdoppelt und übertraf die die Erwartungen der Analysten deutlich. Der Umsatz stieg um 56 Prozent auf 29,08 Milliarden Dollar. Facebook kündigte allerdings eine Verlangsamung des Umsatzwachstums in der zweiten Hälfte dieses Jahres an.

hat einen überraschenden Gewinn im zweiten Quartal erzielt und seine Gewinnprognose für das Jahr angehoben. Das Unternehmen sieht das Problem eines Mangels an Computerchips kleiner werden, der die Fahrzeugproduktion seit Monaten behindert. Ford erzielte einen Nettogewinn von 561 Millionen Dollar. Der Umsatz legte um 38 Prozent auf 26,8 Milliarden Dollar zu. Der um einmalige Posten bereinigte Vorsteuergewinn lag bei 1,1 Milliarden Dollar, während Analysten beim Gewinn je Aktie einen Verlust erwartet hatten. UPDATE2/FOMC sieht Wirtschaft näher an Zielen

Die beiden Unternehmen gründen ein Joint Venture in Indonesien im Wert von 1,1 Milliarden Dollar,das bis 2023 fertig gestellt werden und im darauf folgenden Jahr mit der Produktion von Batteriezellen beginnen soll.

Der Nettogewinn im zweiten Quartal sank auf 1,18 (1,53) Milliarden Dollar und übertraf auf berenigter Basis die Analystenschätzung. Der Umsatz kletterte um 17 Prozent auf 6,24 Milliarden Dollar und verfehlte die KOnsensschätzung knapp.

hat in seinem dritten Geschäftsquartal einen Nettogewinn von 2,03 (Vorjahr: 0,85) Milliarden Dollar erzielt. Der Umsatz legte um zwei Drittel auf 8,06 Milliarden Dollar zu. Die Ergebnisse übertrafen die Prognosen der Analysten deutlich. Im laufenden vierten Quartal rechnet Qualcomm mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,15 bis 2,35 Dollar und einem Umsatz von 8,4 bis 9,2 Milliarden. Analysten erwarten bislang 2,03 Dollar bzw 8,46 Milliarden Dollar.

