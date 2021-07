Die auf Kundenerfahrungsmanagement spezialisierte SAP-Tochter kauft für 1,13 Milliarden Dollar in Aktien das US-Unternehmen Clarabridge. Das Übernahmeziel setzt auf Künstliche Intelligenz (KI), um das zu sammeln und zu analysieren, was Kunden in Social-Media-Kanälen, E-Mails, Anrufen beim Support, in Chats und Produktbewertungen äußern.

T-MOBILE US

hat im zweiten Quartal mehr Kunden hinzugewonnen als erwartet und auch die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen. Die Telekom-Tochter ist außerdem optimistischer für das Gesamtjahr, was das Neukundenwachstum, den Cashflow und die Synergien aus der Fusion mit Sprint angeht. Der Mobilfunkanbieter erzielte einen Nettogewinn von 978 (110) Millionen Dollar. Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf 19,95 Milliarden Dollar. Die Zahl der Netto-Neukunden lag mit 1,35 Millionen über der Analystenschätzung von 1,18 Millionen. T-Mobile rechnet nun damit, in diesem Jahr netto 5 bis 5,3 Millionen Vertragskunden hinzuzugewinnen. Die bisherige Prognose hatte auf 4,4 bis 4,9 Millionen gelautet.

