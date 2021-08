Fed-Gouverneurin Lael Brainard sieht aktuell noch nicht genügend Fortschritte für eine Straffung US- Geldpolitik . Der US-Arbeitsmarkt habe noch nicht genügend Fortschritte gemacht, um eine Rücknahme des Konjunkturprogramms der US-Notenbank zu rechtfertigen, sagte Brainard, die im Offenmarktausschuss der US-Notenbank stimmberechtigt ist, beim Aspen Economic.

VOLKSWAGEN / CHINA

Nach dem schleppenden Verkaufsstart des neuen Elektro-Kompakt-SUV ID.4 in China rechnet Volkswagen mit einem schnellen Hochlauf ihres Anteils bei Elektrofahrzeugen im weltgrößten Einzelmarkt. Absatzziele für China müssten nicht korrigiert werden, sagt Alexander Seitz, CFO der Volkswagen-Kernmarke, im Gespräche der Börsen-Zeitung.

BHP

Die Gewerkschaft der Bergleute in der weltgrößten Kupfermine in Chile, der Escondida-Mine, hat einen Streik angekündigt. Das jüngste Angebot in den Verhandlungen mit dem australisch-britischen Eigentümer BHP sei abgelehnt worden, teilte die Gewerkschaft mit.

August 02, 2021 01:56 ET (05:56 GMT)