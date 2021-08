Bei dem E-Commerce-Konzern könnte die Abstimmung über die Gründung einer Gewerkschaft in den USA wiederholt werden. Eine Anhörungsbeauftragte des National Labor Relations Board (NLRB) empfahl die Annullierung der Ergebnisse einer Abstimmung im April, in der Lagerarbeiter in einem Werk in Alabama gegen die Bildung einer Arbeitnehmervertretung bei Amazon votiert hatten, wie die Einzelhandelsgewerkschaft RWDSU mitteilte.

STANDARD CHARTERED

hat ihren Gewinn im zweiten Quartal um mehr als zwei Drittel gesteigert. Die Kreditrisiken sanken weiter und beschleunigten die geschäftliche Erholung der auf Asien fokussierten Finanzgruppe. Der bereinigte Gewinn vor Steuern kletterte von 733 Millionen auf 1,24 Milliarden US-Dollar. Die Verbesserung war vor allem auf deutlich geringere Wertminderungen zurückzuführen. Die betrieblichen Erträge sanken von 3,72 auf 3,69 Milliarden Dollar, eine Folge des schwächeren Nettozinsertrags, nachdem in mehreren asiatischer Länder in den letzten Monaten die Leitzinsen i weiter gesenkt worden waren.

QANTAS

Wegen des starken Rückgangs an Inlandsflügen während der Corona-Pandemie will die australische Fluggesellschaft Qantas 2.500 Mitarbeiter beurlauben.

Die Beurlaubung soll ab Mitte August beginnen und etwa zwei Monate dauern.

IPO/LI AUTO

Der chinesische Elektroautohersteller will bei dem Börsengang in Hongkong einen Milliardenbetrag erlösen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen rund 15 Milliarden Hongkong Dollar (umgerechnet rund 1,9 Milliarden US-Dollar) eingesammelt werden. Die Li Auto Inc will 100 Millionen Aktien zu je 150 Hongkong Dollar ausgeben. Der erste Handelstag soll am 12. August sein.

