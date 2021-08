Die brasilianische Notenbank erhöhte den Leitzins Selic um einen ganzen Prozentpunkt auf 5,25 Prozent. Für die nächste Ratssitzung stellte die Zentralbank eine weitere Erhöhung in dieser Größenordnung in Aussicht.

KONJUNKTUR INDONESIEN

- BIP 1. Hj +3,10% gg Vorjahr

- BIP 2Q +7,07% gg Vorjahr (PROG +6,50%)

- BIP 2Q +3,31% gg Vorquartal (PROG +3,02%

VERBRAUCHERPREISE PHILIPPINEN

- Verbraucherpreise Juli +4,0% gg Vorjahr (PROG +4,0%)

- Verbraucherpreise Kernrate Juli +2,9% gg Vorjahr

BAYER

kauft das US-Biopharmaunternehmen Vividion Therapeutics und zahlt dafür zunächst 1,5 Milliarden Dollar. Darüber hinaus sind erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 500 Millionen Dollar vereinbart.

US-WAFFENHERSTELLER / MEXIKO

Mexiko hat vor einem Gericht in Boston Klage gegen mehrere führende US-Waffenhersteller eingereicht. "Wir werden den Prozess gewinnen und den illegalen Waffenschmuggel nach Mexiko drastisch reduzieren", sagte Außenminister Marcelo Ebrard auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Der Waffenschmuggel aus den USA nach Mexiko heize die Gewalt im Land an. Die Klage richtet sich unter anderem gegen Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger und Barrett.

IPO/WEBER

Der Grillhersteller hat bei seinem Börsengangs offenbar weniger Aktien ausgegeben als erwartet, auch der Ausgabepreis war niedriger als gedacht. Weber habe 18 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 14 US-Dollar begeben, sagten informierte Personen vor dem Börsendebüt am Donnerstag. Das Unternehmen und seine Altaktionäre hatten geplant, zusammen fast 47 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 15 und 17 Dollar zu platzieren. Stattdessen habe nur der Grillhersteller neue Aktien verkauft und komme damit auf eine voll verwässerte Bewertung von rund 5 Milliarden Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2021 01:45 ET (05:45 GMT)