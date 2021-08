Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 0,9 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,1 Millionen Barrel nach minus 5,8 Millionen eine Woche zuvor.

BITCOIN

Hacker haben bei einem Angriff in den USA offenbar Kryptowährungen im Wert von bis zu 600 Millionen Dollar gestohlen. Das US-Unternehmen Poly Network teilte mit, dass Unbekannte seine Sicherheitsvorkehrungen geknackt und die Einlagen von "zehntausenden" Kunden auf von ihnen kontrollierte Konten umgeleitet hätten. Dem Unternehmen zufolge handelte es sich um den größten Diebstahl in der Geschichte der Kryptowährungen.

LENOVO

Der chinesische Computerhersteller hat in seinem ersten Geschäftsquartal von der anhaltend hohen Nachfrage nach PCs und höheren Verkaufspreisen profitiert. Der Konzern erzielte einen Rekordgewinn und steigerte seine Profitabilität. Im Zeitraum von April bis Juni fuhr Lenovo einen Nettogewinn von 466 Millionen US-Dollar ein nach 213 Millionen im Vorjahreszeitraum. Seinen Umsatz steigerte der weltgrößte PC-Hersteller um 27 Prozent auf 16,9 Milliarden Dollar.

