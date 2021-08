Die Bank of Mexico hat am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge die Zinsen angehoben. Die Notenbank verwies zur Begründung auf den anhaltenden Preisdruck und die Angebotsschocks, die die Inflation bis Anfang 2023 über dem Zielwert von 3 Prozent halten dürften.

AFGHANISTAN

Angesichts des Vormarsches der Taliban in Afghanistan hat die Europäische Union (EU) den radikalislamistischen Kämpfern für den Fall einer gewaltsamen Machtergreifung mit einer internationalen "Isolation" gedroht.

Die radikalislamistischen Taliban haben im Süden Afghanistans eine weitere Provinzhauptstadt erobert. Laschkar Gah sei in die Hände der Islamisten gefallen, sagte ein Vertreter der afghanischen Sicherheitsbehörden der Nachrichtenagentur AFP. Die USA kündigten angesichts des Vormarsches der Taliban an, 3.000 Soldaten nach Kabul zu entsenden, um den Abzug von US-Diplomaten abzusichern.

Reebock

Adidas hat die US-Fitnessmarke Reebok für bis zu 2,1 Milliarden Euro verkauft. Käufer ist die Authentic Brands Group LLC, ein Marken-Managementunternehmen mit Sitz in New York, zu dessen Eigentümer unter anderem Blackrock gehört.

BOEING

Das Raumfahrtprogramm ist offenbar weiter ins Stocken geraten. Der Start der Weltraumkapsel Starliner könnte sich um mehrere Monate verzögern, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Das Unternehmen werde Reparaturen vornehmen müssen.

PHILIP MORRIS

Die auf Inhalationstherapien spezialisierte britische Vectura Group hat angekündigt, ihren Aktionären die Annahme der Übernahmeofferte von Philip Morris zu empfehlen. Der Tabakkonzern bietet 165 Pence je Aktie in bar für die Vectura Group plc. und damit 10 Cent mehr als der Finanzinvestor Carlyle, der sein konkurrierendes Angebot nicht weiter erhöhen will.

MODERNA

Der Corona-Impfstoff des US-Biotechnologiekonzerns hat sich in einer Studie als wirksam gegen mehrere Varianten des Coronavirus erwiesen. Wie Moderna mitteilte, wurde gegen mehrere Varianten getestet, darunter Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon und Iota.

