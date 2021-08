METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.774,01 1.779,86 -0,3% -5,85 -6,5%

Silber (Spot) 23,57 23,75 -0,7% -0,18 -10,7%

Platin (Spot) 1.013,40 1.033,00 -1,9% -19,60 -5,3%

Kupfer-Future 4,34 4,39 -1,3% -0,06 +22,9%

Der Goldpreis erholte im US-Geschäft weiter von dem Absturz, den das Edelmetall Anfang der Woche erlebt hatte. Allerdings lag der Preis für die Feinunze noch immer weit unter der Marke von 1.800 Dollar, über der er vor gut einer Woche noch notierte. Teilnehmer verwiesen auch auf die überraschend schwache US-Verbraucherstimmung und die wieder niedrigeren Marktzinsen als Stützungsfaktoren für das Gold.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die USA und Israel gelten in Deutschland seit Sonntag als Corona-Hochrisikogebiete.

HAITI

Nach dem schweren Erdbeben in Haiti hat sich die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben fast verdoppelt. Inzwischen seien 1.297 Leichen geborgen worden, teilte der Zivilschutz mit. Die Zahl der Menschen, die bei dem Erdstoß der Stärke 7,2 am Samstag verletzt wurden, liegt den Angaben zufolge nun bei mehr als 5.700. Die Erschütterungen richteten in Haiti schwerste Schäden an. Zahllose Gebäude stürzten ein, darunter ein mehrstöckiges Hotel in der Stadt Les Cayes.

JAPAN

Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2021 dank der steigenden globalen Nachfrage und besser als erwartet ausgefallener privater Ausgaben leicht gewachsen um 0,3 Prozent bzw. annualisiert 1,3 Prozent, nachdem sie im Vorquartal geschrumpft war. Ökonomen hatten im Konsens mit einem Wachstum von 0,2 Prozent gerechnet. Das Bruttoinlandsprodukt liegt weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie. Die privaten Ausgaben im Zeitraum April bis Juni, für die viele Ökonomen einen Rückgang erwartet hatten, stiegen stattdessen um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

KANADA

Premierminister Justin Trudeau hat eine vorgezogene Parlamentswahl für den 20. September angekündigt. Umfragen deuten darauf hin, dass Trudeaus Liberale Partei bei der vorgezogenen Wahlmit rund 37 Prozent erneut den Sieg davontragen könnte.

THAILAND

Das thailändische BIP ist im zweiten Quartal zum Vorjahr wie auch prognostiziert um 7,5 Prozent gestiegen.

