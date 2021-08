hat im vierten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Allerdings überzeugte der Ausblick nicht in allen Punkten. Der Umsatz stieg auf 13,13 (12,15) Milliarden Dollar, der Nettogewinn erhöhte sich auf 3,01 (2,64) Milliarden bzw 84 Cent je Aktie auf bereinigter Basis. Analysten hatten 83 Cent geachätzt. Beim Umsatz wurde ein Anstieg um rund 7 Prozent auf 13,04 Milliarden Dollar erwartet.

FACEBOOK

geht schärfer gegen Covid-19-Fehlinformationen auf seiner Plattform vor und hat dazu zehn Millionen Beiträge, die gegen seine Regeln verstoßen, von der Webseite entfernt. Bei Millionen anderen Beiträgen ergänzte der Betreiber des sozialen Netzes Warnhinweise.

GOLDMAN SACHS

kauft den europäischen Vermögensverwalter NN Investment Partners von der NN Group NV für rund 1,7 Milliarden Euro.

NVIDIA

profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach Viedeospiele-Konsolen und von Kryptowährungsschürfern. Der Umsatz in dem im Juli abgelaufenen Geschäftsjahr stieg um 68 Prozent auf 6,51 Milliarden Dollar, der Nettogewinn vervierfachte sich nahezu auf 2,37 Milliarden. Nvidias Gaming-Umsatz lag im vierten Quartal bei 3,06 Milliarden Dollar, ein Rekord und ein Anstieg von 85 Prozent. Die Einnahmen im Geschäft mit Rechenzentren, in denen Chips häufig für Berechnungen im Bereich der künstlichen Intelligenz eingesetzt werden, erreichte 2,37 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 35 Prozent entspricht. Sowohl Umsatz als auch Gewinn fielen höher als erwartet aus. Der Umsatz für das laufende Quartal soll bei rund 6,8 Milliarden liegen und damit über den Prognosen der Wall Street.

