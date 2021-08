Nach dem Alarm am Kapitol haben die US-Behörden Entwarnung gegeben: Im Fahrzeug eines 49-Jährigen, der vor dem US-Parlament in Washington mit einer Explosion gedroht hatte, wurde keine Bombe gefunden. Es seien aber Materialien für einen möglichen Bombenbau gefunden worden. Der Mann hatte am Donnerstag einen Großeinsatz ausgelöst.

ADOBE

übernimmt Frame.io, eine cloud-basierte Video-Kooperationsplattform. Die Transaktion bewertet Frame.io mit 1,275 Milliarden Dollar.

AT&T

hat die Behauptung einer Hackergruppe zurückgewiesen, sie habe Daten von mehr als 70 Millionen AT&T-Kunden zu verkaufen. Das mutmaßliche Datenleck sei nicht glaubwürdig. Das Dementi erfolgte, nachdem Hacker beim Konkurrenten T-Mobile US persönliche Daten von mehr als 40 Millionen ehemaligen, aktuellen und potenziellen Kunden erbeutet hatten.

JOHNSON & JOHNSON

bekommt einen neuen Chef. CEO Alex Gorsky übergibt den Posten im Januar an Joaquin Duato. Unter anderem spielten gesundheitliche Gründe in der Familie eine Rolle bei der Entscheidung zur Aufgabe des Amtes. Duato ist seit 32 Jahren im Unternehmen.

T-MOBILE US

Die US-Telekomaufsicht wird das Datenleck bei T-Mobile US genauer unter die Lupe nehmen. Die Ermittlung ist die erste hochkarätige Cyber-Untersuchung der Behörde unter der Regierung Biden, die versprochen hat, Sicherheitsstandards und Datenschutzvorkehrungen der Unternehmen strenger zu überwachen. Hacker hatten bei T-Mobile US persönliche Daten von mehr als 40 Millionen ehemaligen, aktuellen und potenziellen Kunden erbeutet.

