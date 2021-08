Nach einem größeren inländischen Corona-Ausbruch hat Neuseeland ein Scheitern seiner ehrgeizigen Null-Covid-Strategie eingeräumt.

FED

US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich gegenüber hochrangigen Beratern des Weißen Hauses für eine zweite Amtszeit von US-Notenbankpräsident Jerome Powell ausgesprochen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

US-SCHUSSWAFFENHERSTELLER / MEXIKO

Ein Bundesgericht in Massachusetts hat sich offenbar bereit erklärt, einer Klage gegen große US-Waffenhersteller nachzugehen, denen die mexikanische Regierung eine Mitverantwortung am grenzüberschreitenden Schmuggel von Schusswaffen vorwirft. Demnach entwickeln US-Waffenhersteller bestimmte Schusswaffen speziell für mexikanische Drogenbanden.

BIONTECH / PFIZER

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer könnte in der kommenden Woche die endgültige Zulassung in den USA durch die Food and Drug Administration (FDA) erhalten, heißt es von mit der Situation vertrauten Personen. Bislang besteht lediglich eine Notfallzulassung für Personen ab 16 Jahren, die im Dezember 2020 erteilt wurde.

GENERAL MOTORS (GM)

ruft 73.000 weitere Elektro-Autos des Modells Chevrolet Bolt wegen Brandgefahr zurück. Der Rückruf bezieht sich auf zwei Produktionsfehler an den Elektrobatterien. Die Zusatzkosten werden auf eine Milliarde Dollar geschätzt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 01:33 ET (05:33 GMT)