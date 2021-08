Frankreich will seinen Einsatz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak auch nach einem möglichen Abzug der US-Armee aus dem Land fortsetzen.

In der zurückliegenden Woche wurde an 5 Bohranlagen mehr Öl gefördert als noch in der Vorwoche. Die Zahl stieg auf 410 und damit die vierte Woche in Folge und den höchsten Stand seit April 2020.

