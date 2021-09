Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,0 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,7 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,5 Millionen Barrel.

INNENPOLITIK USA

Das Parlament im US-Bundesstaat Texas hat eine umstrittene Wahlrechtsreform verabschiedet. Das von den Republikanern vorangetriebene Gesetz wurde am Dienstag nach wochenlangem Streit beschlossen.

APPLE

Bei der neuen Apple Watch soll es offenbar Produktionsprobleme geben, die wahrscheinlich zu Lieferverzögerungen führen könnten. Wie die japanische Zeitung Nikkei Asia unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, soll das komplizierte Design der Smartwatch der Hauptgrund für die Probleme sein, die ersten hätten nach dem Zusammenbauen die Qualitätsstandards nicht erfüllt. So sei die Fertigung zunächst auf Eis gelegt worden, während Apple und seine Zulieferer die Probleme beheben und an der Zertifizierung der Designs arbeiten.

WALMART

Der US-Einzelhandelskonzern stellt vor den Feiertagen 20.000 Mitarbeiter im Bereich Supply Chain und Logistik ein und rüstet sich damit im Wettbewerb mit Amazon. Bei den Neueinstellungen handelt es sich um Festanstellungen, die den Konzern während des Weihnachtsgeschäfts und darüber hinaus unterstützen sollen, teilte Walmart mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2021 01:55 ET (05:55 GMT)