Nach den jüngsten Stürmen und Überflutungen in den USA hat Präsident Joe Biden zu einem Umdenken bei Investitionen in die Infrastruktur aufgerufen. "Die Dinge haben sich in Sachen Umwelt so drastisch verändert", sagte Biden mit Blick auf den Klimawandel. "Man kann eine Straße, einen Highway oder eine Brücke nicht einfach wieder so aufbauen, wie es vorher war", mahnte der US-Präsident nach Wirbelsturm "Ida".

AMAZON

hat die Eröffnung von acht neuen Logistikzentren in Deutschland bis Mitte kommenden Jahres angekündigt.

BOING I

Die Auslieferungen des 787 Dreamliners von Boeing werden wahrscheinlich bis mindestens Ende Oktober gestoppt bleiben, weil der Flugzeughersteller die Flugsicherheitsbehörden nicht davon überzeugen kann, den Vorschlag zur Inspektion des Flugzeugs zu genehmigen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Weil fast alle Auslieferungen seit fast einem Jahr gestoppt sind, können Fluggesellschaften und andere Boeing-Kunden zunehmend die Verzögerung nutzen, um von den Lieferungen Abstand zu nehmen oder über Zugeständnisse zu verhandeln.

BOEING II

Singapur hat die Beschränkungen für die Boeing 737 Max im Land aufgehoben. Die Entscheidung wurde nach Abschluss einer technischen Bewertung getroffen, die auch eine Bewertung der von Boeing vorgenommenen Konstruktionsänderungen an den Flugzeugen umfasste.

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

Der weltgrößte Schiffsbauer will noch im laufenden Monat an die Börse in Seoul und über den Börsengang 1,080 Billionen Won (790 Millionen Euro) erlösen.

