Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände reduzierten sich um 2,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 2,3 Millionen Barrel.

COMCAST

hat mit einem nachlassenden Wachstum bei seinen Abonnentenzahlen zu kämpfen, wie Finanzvorstand Mike Cavanagh auf einer Investorenveranstaltung sagte. Der Konzern, zu dem der Bezahlsender Sky gehört, hatte im vergangenen Jahr zu Beginn der Pandemie noch ein kräftiges Wachstum verzeichnet.

MICROSOFT

erhöht die Quartalsdividende um 11 Prozent auf 62 Cent. Die Aktionäre können sich außerdem über ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar freuen.

September 15, 2021 01:44 ET (05:44 GMT)