Strikte Lockdowns in großen Städten haben den australischen Arbeitsmarkt im August eingetrübt. 146.300 Jobs gingen verloren. Ökonomen hatten mit einem Verlust von 80.000 Stellen gerechnet. Die Arbeitslosenquote fiel gleichwohl auf 4,5 von 4,6 Prozent, da weniger Menschen am Erwerbsleben teilnahmen.

EXPORTE JAPAN

Die japanische Exportwirtschaft hat im August von einer starken Nachfrage nach Stahl, Halbleiterprodukten und Autoteilen profitiert. Die Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 26,2 Prozent nach einem Plus von 37 Prozent im Juli. Ökonomen hatten im Factset-Konsens allerdings mit 32,2 Prozent mehr erwartet. Es war der sechste Anstieg der Exporte in Folge.

TESLA / SPACEX

Erstmals sind vier Touristen mit einer Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk eigenständig für mehrere Tage ins All gestartet. Die Rakete vom Typ Falcon 9 hob um kurz nach 20.00 Uhr Ortszeit (02.00 Uhr MESZ) vom Kennedy Space Center im Bundesstaat Florida ab. An Bord befindet sich kein professioneller Astronaut, die Kapsel fliegt weitgehend automatisch und soll für drei Tage in der Erdumlaufbahn bleiben.

===

September 16, 2021 01:33 ET (05:33 GMT)