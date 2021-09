Die US-Regierung hat Ausnahmen ihrer Afghanistan-Sanktionen beschlossen, um Hilfslieferungen in das Land zu erleichtern. Damit wird der US-Regierung, Hilfsorganisationen und internationalen Organisationen gestattet, sich an humanitären Hilfslieferungen und anderen Aktionen zur "Unterstützung menschlicher Grundbedürfnisse" in Afghanistan zu beteiligen. Erlaubt sind demnach auch "bestimmte Transaktionen" für den Export von Verbrauchsgütern, Medikamenten und Medizinprodukten.

POLITIK USA / "QUAD"-Staaten

US-Präsident Joe Biden hat die Regierungschefs Australiens, Indiens und Japans zu einem Gipfeltreffen im Weißen Haus empfangen. Bei dem Treffen der sogenannten Quad-Staaten bekräftigten Biden, der australische Premierminister Morrison, der indische Premierminister Modi und der japanische Ministerpräsident Suga das Ziel, sich für einen "freien und offenen" Indopazifik-Raum einzusetzen. Das Quad-Format war als informelle Allianz gegründet worden, um ein Gegengewicht zum Machtanspruch Chinas im Indopazifik-Raum herzustellen.

POLITIK KOREA

Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat am Samstag ein interkoreanisches Gipfeltreffen für möglich erklärt. Voraussetzung dafür seien "Respekt" und "Unvoreingenommenheit", erklärte Kim Yo Jong. Es war die zweite Erklärung der Schwester von Kim Yong Un in zwei Tagen. Am Freitag hatte sie Südkorea aufgefordert, die "feindliche Politik" gegenüber Nordkorea einzustellen.

DELTA AIR LINES

Eine Maschine der US-Fluggesellschaft Delta Airlines mit 248 Passagieren an Bord ist auf dem Flughafen von Athen notgelandet. Ersten Berichten zufolge hatte der in Atlanta gestartete Airbus A333 Probleme mit dem Bremssystem.

EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP

Die Elektro-Autotochter des angeschlagenen Immobilienkonzerns China Evergrande warnt vor Liquiditätsengpässen. Das Unternehmen sieht sich eigenen Angaben zufolge mit einem "ernsthaften Mangel an Finanzmitteln" konfrontiert und ist möglicherweise nicht in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

IPO / POLESTAR

Der schwedische Elektroautohersteller Polestar strebt einen Börsengang praktisch über die Hintertür an. Das Unternehmen wolle sich mit der börsennotierten US-Zweckgesellschaft (Spac) Gores Guggenheim zusammenschließen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Der Deal, in dem Polestar mit 21 Milliarden US-Dollar bewertet würde, könnte noch am Montag stehen. Polestar, die der chinesischen Zhejiang Geely Holding Group gehört, hat sich auf leistungsstarke Elektroautos spezialisiert und positioniert sich als Rivale von Tesla und Lucid.

===

