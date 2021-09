METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.733,09 1.726,40 +0,4% +6,69 -8,7%

Silber (Spot) 21,63 21,13 +2,4% +0,50 -18,1%

Platin (Spot) 961,65 953,85 +0,8% +7,80 -10,2%

Kupfer-Future 4,20 4,20 0% 0 +19,2%

Weiter abwärts ging es mit dem Goldpreis. Er verlor 9 auf 1.725 Dollar. So billig war das Edelmetall zuletzt vor einem halben Jahr. Mit dem Anstieg der Anleiherenditen verliert das selbst keine Zinsen abwerfende Edelmetall als Geldanlage an Attraktivität.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

EU/USA

Die EU und die USA haben bei der ersten Sitzung ihres gemeinsamen Handels- und Technologierats eine engere Zusammenarbeit bei einer Reihe wirtschaftlicher Themen vereinbart. Bei dem Treffen sagten beide Seiten laut einer gemeinsamen Erklärung zu, sich bei Handels-, Technologie- und Wirtschaftsfragen zu koordinieren und "die transatlantischen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen". Das umfasst unter anderem die Halbleiterproduktion, die Kontrolle von Auslandsinvestitionen und Exporten, technologische Standards, den Umgang mit künstlicher Intelligenz und die Frage von Handelsbarrieren.

GELDPOLITIK USA

- Die anhaltenden Lieferengpässe könnten nach Einschätzung von Fed-Chef Powell dazu führen, dass die Inflation länger als erwartet auf ihrem derzeit erhöhten Niveau verharrt. Powell bekräftigte aber erneut seine Überzeugung, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehend ist und primär auf das Missverhältnis von Lieferengpässen bei zugleich sehr starker Nachfrage zurückzuführen ist.

- Laut der Präsidentin der US-Notenbankfiliale von San Francisco, Mary Daly, hat sich die US-Wirtschaft noch lange nicht vollständig erholt und benötigt mehr Zeit zur Gesundung. Sie deutete an, dass eine Anhebung der Zinssätze in naher Zukunft angesichts der großen Unsicherheit über die Ausbreitung von Covid-19, insbesondere der Delta-Variante, nicht angebracht sei.

HAUSHALTSPOLITIK USA

Um eine drohende Haushaltssperre in letzter Minute abzuwenden, will der US-Senat über eine Übergangsfinanzierung der Regierung bis Anfang Dezember abstimmen. Das Votum werde am Donnerstagvormittag (Ortszeit) stattfinden, teilten die Demokraten in der Parlamentskammer mit. In der Nacht zum Freitag endet das Budget für das laufende Haushaltsjahr. Ohne eine Übergangslösung käme es dann zum sogenannten Shutdown.

POLITIK UN / NORDKOREA

Der UN-Sicherheitsrat kommt an diesem Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung über die Lage in Nordkorea zusammen. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Diplomatenkreisen erfuhr, soll das von den USA, Großbritannien und Frankreich beantragte Treffen am Vormittag (Ortszeit New York) hinter verschlossenen Türen stattfinden. Pjöngjang hatte zuvor den erfolgreichen Test einer Hyperschall-Rakete gemeldet.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Industrieproduktion sank im August um 3,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten im Konsens mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet. Grund für den deutlichen Rückgang sind vor allem die Chipengpässe in der Autobranche. Viele Hersteller mussten wegen der Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern die Produktionsbänder anhalten.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

- Index Frühindikatoren Aug 102,4 (Juli: 102,7)

BOEING

hat einen Auftrag der US-Luftwaffe im Wert von bis zu 23,8 Milliarden Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren erhalten.

