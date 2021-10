METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.751,52 1.756,88 -0,3% -5,36 -7,7%

Silber (Spot) 22,03 22,18 -0,7% -0,15 -16,5%

Platin (Spot) 961,95 967,85 -0,6% -5,90 -10,1%

Kupfer-Future 4,06 4,09 -0,7% -0,03 +15,3%

Viel Bewegung gab es beim Gold, der Preis schoss um knapp 30 Dollar oder 1,7 Prozent nach oben auf 1.757 Dollar, nachdem er zuletzt auf das niedrigste Niveau seit rund sechs Monaten abgerutscht war. Neben einer technischen Gegenbewegung fanden Marktkenner auch fundamentale Gründe für das Edelmetall - in erster Linie in seiner Funktion als sicherer Hafen. Ross Norman von Metals Daily verwies auf die hohe Inflation, die Stagnation der Konjunkturerholung und überhöhte Bewertungen am Aktienmarkt, sowie die Unsicherheit um den US-Haushalt und die immer schärfere Energiekrise. Silber legte noch kräftiger zu um fast 5 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

U-BOOT-STREIT AUSTRALIEN / FRANKREICH / EU

Nach dem U-Boot-Streit zwischen Frankreich und Australien ist eine weitere Runde von Handelsgesprächen zwischen Australien und der EU verschoben worden. Die Verhandlungsrunde über das geplante Freihandelsabkommen FTA solle nun im November stattfinden, sagte ein EU-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP in Canberra.

RAKETENTEST NORDKOREA

Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine "neu entwickelte" Flugabwehrrakete getestet. Bei dem Test am Donnerstag sei die "bemerkenswerte Kampfeigenschaft" der Rakete überprüft worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Das Geschoss verfüge über "neue Schlüsseltechnologien".

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Zentralbank hat in ihrer dritten Sitzung in Folge die Zinssätze erhöht, weil die Inflation weiter über dem Zielwert liegt und die Inflationserwartungen steigen. Der fünfköpfige Vorstand stimmte mit 4:1 Stimmen dafür, den Zielwert für den Tagesgeldsatz um 25 Basispunkte auf 4,75 Prozent anzuheben, nachdem er bereits im Juni und August um den gleichen Betrag erhöht worden war. Die Anhebung entsprach den Markterwartungen.

KONJUNKTUR JAPAN

Die weltweite wirtschaftliche Erholung hat die Stimmung unter Japans großen Herstellern in den drei Monaten bis September auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren klettern lassen. Der Hauptindex, der die Stimmung der großen Hersteller misst, lag im September bei plus 18, verglichen mit plus 14 im Juni, wie aus der vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht. Das war höher als die von einer Umfrage des Datenanbieters Quick unter Ökonomen erwarteten plus 13 und der höchste Stand seit Dezember 2018. Die Stimmung unter den großen Automobilherstellern fiel jedoch um 10 Punkte auf minus 7. Die großen Autobauer, darunter auch Toyota Motor Corp, drosselten im September ihre Produktion, nachdem steigende Covid-19-Infektionen in Südostasien zu Engpässen bei Chips geführt hatten.

QIAGEN

hat einen Auftrag der US-Regierung zur Erhöhung der Produktionskapazität für Verbrauchsmaterialien erhalten. Laut dem Unternehmen beläuft sich das Volumen auf 3,4 Millionen Dollar zur Erweiterung der Produktionskapazitäten für Covid-19-Tests am Standort in Ann Arbor, Michigan.

DISNEY

Hollywood-Star Scarlett Johansson und der Disney-Konzern haben ihren Streit um eine finanzielle Entschädigung für den frühen Streamingstart des Superhelden-Films "Black Widow" beigelegt. Die Bedingungen der Einigung wurden nicht offengelegt. Das Branchenportal Deadline berichtete, die Übereinkunft habe ein Volumen von mehr als 40 Millionen Dollar.

FACEBOOK

ist wegen womöglich schädlicher Auswirkungen auf Jugendliche unter politischen Druck geraten. Nach Enthüllungen des "Wall Street Journal" befragten Senatoren am Donnerstag Facebook-Sicherheitsdirektorin Antigone Davis zu konzerninternen Untersuchungen zu der Frage, welche Folgen die Nutzung seiner Plattform Instagram für das Wohlergehen von Teenagern haben könnte.

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS

Die fast 15 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Five9 durch Zoom ist gescheitert und somit auch ein wichtiger Expansionsplan des Videokonferenzunternehmens. Die Aktionäre hätten den Deal abgelehnt und somit seien beide Seiten zu dem Schluss gelangt, die Kaufvereinbarung einvernehmlich aufzulösen, teilte Five9, ein Spezialist für in der Cloud betriebene Call-Center, mit.

