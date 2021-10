METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.761,54 1.760,80 +0,0% +0,74 -7,2%

Silber (Spot) 22,64 22,54 +0,4% +0,10 -14,2%

Platin (Spot) 976,08 978,05 -0,2% -1,98 -8,8%

Kupfer-Future 4,21 4,19 +0,5% +0,02 +19,4%

Der Goldpreis konnte seine kräftigen Vortagesgewinne verteidigen. Analysten verwiesen darauf, dass die Ungewissheit über die Konjunkturerholung und die noch abwartende Politik der US-Notenbank inmitten erhöhter Inflationssorgen ein gutes Umfeld für sichere Häfen wie das Gold schaffe.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

INDIEN/CHINA

Die indische Armee hat nach eigenen Angaben mehr Streitkräfte an die umstrittene Grenze zu China geschickt. Der indische Armeechef Manoj Mukund Naravane sagte, dass die chinesische Truppenpräsenz entlang der 3.500 Kilometer langen Grenze "beträchtlich" zugenommen habe und dies "Anlass zur Sorge" sei. Das indische Militär habe als Reaktion darauf seine Streitkräfte an der Grenze aufgestockt.

JAPAN

Das japanische Parlament hat den früheren Außenministers Fumio Kishida zum Regierungschef gewählt. Der bisherige LDP- und Regierungschef Suga hatte Anfang September nach nur zwei Jahren im Amt seinen Rückzug bekanntgegeben. Kishida führt die LDP nun in den Wahlkampf zur Parlamentswahl, die noch in diesem Jahr, voraussichtlich in den kommenden Wochen abgehalten werden soll. Die Regierungspartei gilt weiterhin als Favorit, könnte wegen Unzufriedenheit mit der Corona-Politik aber einige Sitze einbüßen.

NORDKOREA

hat die Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates zu den jüngsten Raketentests des Landes als "ernsthafte, nicht hinnehmbare Provokation" bezeichnet. Die Mitglieder des Gremiums spielten mit einer "Zeitbombe".

TAIWAN/CHINA

Die Regierung in Taipeh hat China eine beispiellose Verletzung des taiwanischen Luftraums durch Kampfflugzeuge vorgeworfen. Insgesamt 38 chinesische Militärflugzeuge seien am Freitag und in der Nacht zum Samstag in den Verteidigungsluftraum von Taiwan eingedrungen.

AUTOMOBILABSATZ USA

Die großen Autohersteller haben für September folgende US-Absatzzahlen berichtet:

2021 2020 Veränderung

gg Vorjahr

VOLKSWAGEN 79.321 86.446 -8,2%

AUDI 41.019 47.893 -14,4%

BMW

- Marke BMW 75.619 69.570 +8,7%

- Marke Mini 6.445 9.064 -28,9%

DAIMLER k.A.

PORSCHE 15.289 15.548 -1,7%

FORD k.A.

FIAT CHRYSLER 410.917 507.351 -19,0%

GENERAL MOTORS 446.997 665.192 -32,8%

TOYOTA 566.005 k.A. + 1,4%

HONDA 345.914 k.A. - 4,7%

NISSAN 198.955 221.150 -10,0%

HYUNDAI 178.500 170.828 + 4,0%

TESLA

hat dem globalen Trend getrotzt und seine Auslieferungen im dritten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Der Konzern übergab 241.300 Fahrzeuge an seine Kunden, nach 139.593 im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens mit rund 227.000 Fahrzeugen gerechnet. Damit dürfte Tesla sein Jahresziel, die Auslieferungen des Vorjahres in Höhe von knapp einer halben Million Autos um 50 Prozent zu übertreffen, klar erreichen. In den ersten neun Monaten kam Tesla auf rund 627.000 Autos. Analysten rechnen damit, dass Tesla für das dritte Quartal einen Gewinn von rund 1,1 Milliarden Dollar ausweisen wird bei einem Umsatz von mehr als 13 Milliarden Dollar. Im Vergleichszeitraum hatte der Konzern einen Gewinn von 331 Millionen Dollar bei Erlösen von 8,8 Milliarden Dollar erzielt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2021 01:43 ET (05:43 GMT)