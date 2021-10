Die Börse in Hongkong hat den gesamten Handel an den Wertpapier- und Derivatemärkten am Mittwoch wegen einer von der Regierung ausgegebenen Taifun-Warnung abgesagt. Bereits die Vormittagssitzung war aufgrund der Taifun-Warnung abgesagt worden.

HAUSHALTSSTREIT USA

Die Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses haben einer Anhebung der Schuldenobergrenze zugestimmt und damit eine Zahlungsunfähigkeit der größten Volkswirtschaft der Welt vorerst abgewendet.

US-NOTENBANK

- Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, hat zwar eingeräumt, dass die Inflation stärker angestiegen ist als er und andere erwartet hätten, und das Risiko bestehe, dass sie hartnäckiger sei als gewünscht. Er glaube aber dennoch, dass der Preisdruck mit der Zeit nachlassen werde.

- Der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers hat vor der Gefahr einer galoppierenden Inflation in den USA gewarnt. Die US-Notenbank Federal Reserve bewege sich bei ihren Bemühungen, der Gefahr zu begegnen, viel zu behäbig.

KONJUNKTUR JAPAN

*Japan/Maschinenbauaufträge Kern Aug -2,4% (PROG: +1,7%) gg Vm

*Japan/Maschinenbauaufträge Kern Aug +17,0% gg Vj

BOEING

hat im dritten Quartal 85 Jets ausgeliefert. Das sind mehr als die 79 Jets, die im zweiten Quartal ausgeliefert wurden. Dabei lieferte das Unternehmen 66 737 MAX-Jets aus, gegenüber 50 im zweiten Quartal.

HASBRO

Der Chef des US-Spielzeugherstellers, Brian Goldner, ist tot. Hasbro hatte am Sonntag erklärt, dass Goldner sich in ärztliche Behandlung begebe, nachdem er bereits 2014 wegen Krebs behandelt worden war.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2021 01:54 ET (05:54 GMT)