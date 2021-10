hat bei einer Online-Veranstaltung neue Produkte vorgestellt, darunter einen nur gut 8 Zentimeter großen Homepod-Minilautsprecher. Der Homepod wird im November für 99 US-Dollar erhältlich sein. Wie der Konzern weiter mitteilte, wird die dritte Generation der Airpods-Kopfhörer räumliches Audio und eine längere Akkulaufzeit bieten. Die neuen Airpods sind ab Dienstag im Handel erhältlich.

BIONTECH/PFIZER

Pfizer und Biontech haben für eine neue Rezeptur ihres Covid-19-Impfstoffes Comirnaty eine positive Stellungnahme vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) erhalten. Die neue Rezeptur erfordert keine Verdünnung des Konzentrats und wird in einer Packungsgröße von zehn Fläschchen (60 Dosen) erhältlich sein. Dadurch werde sich die Handhabung des Impfstoffs vereinfachen.

BHP

Der Bergbaukonzern hat im ersten Geschäftsquartal weniger Eisenerz und Kupfer produziert, was hauptsächlich geplanten Wartungsarbeiten geschuldet war. Die Förderung von Eisenerz lag in den drei Monaten per Ende September bei 63,3 Millionen Tonnen, das waren 4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und 3 Prozent weniger als im Vorquartal. Die BHP Group bekräftigte, dass sie im Gesamtjahr 2021/22 zwischen 249 und 259 Tonnen Eisenerz produzieren will.

DISNEY

Mehrere Superhelden-Filme der Marvel Studios sowie die Fortsetzung der Indiana-Jones-Reihe kommen bedeutend später als ursprünglich geplant in die Kinos. Die Veröffentlichungstermine der Filme wurden teilweise um fast ein Jahr verschoben, wie aus dem am Montag aktualisierten Veröffentlichungskalender des Disney-Konzerns hervorgeht. Einige dieser Filme waren zuvor bereits wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

