US-INVESTITIONSPOLITK

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, rechnet mit einer Einigung zu zwei billionenschweren Reformprogrammen noch in dieser Woche. "Wir sind fast da", sagte sie. 90 Prozent des Gesetzes seien geschrieben, "wir müssen nur noch einige letzte Entscheidungen treffen".

US-GELDPOLITIK

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, sieht in einer Anhebung der Zinssätze zum jetzigen Zeitpunkt zur Inflationsbekämpfung große Risiken für die Wirtschaftsaussichten. In einem virtuellen Auftritt räumte sie ein, dass die Inflation stark angestiegen sei und die Werte in einigen Fällen "atemberaubend hoch" seien, aber sie fügte an, dass die meisten dieser Anstiege offenbar mit pandemiebedingten Störungen zusammenhingen.

Der Fed-Chairman Jerome Powell zeigte sich etwas besorgter über eine höhere Inflation und erklärte, die Notenbank werde sorgfältig auf Anzeichen achten, ob Haushalte und Unternehmen weiterhin mit einem anhaltenden Preisdruck rechneten.

US-DEFIZIT

Das US-Haushaltsdefizit erreichte in dem am 30. September zu Ende gegangenen Fiskaljahr 2,8 Billionen US-Dollar und lag damit unter dem Rekordwert des Vorjahres, weil die Ausgaben der Regierung im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie teilweise durch steigende Einnahmen ausgeglichen wurden.

DÜNGER CHINA

Sri Lanka hat eine 96.000 Tonnen schwere Lieferung mit organischem Dünger aus China gestoppt. Wie die Regierung in Colombo mitteilte, wurden bei einer Untersuchung des auf einem chinesischen Schiff eingeführten Mittels "bestimmte Arten schädlicher Bakterien" gefunden. Die Hafenbehörde erklärte, das Landwirtschaftsministerium habe die Anweisung erteilt, das Entladen des Düngers in keinem Hafen des Landes zuzulassen.

S&P GLOBAL/IHS

Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme von IHS Markit durch S&P Global freigegeben. Die Genehmigung ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass die Fusionspartner in den Bereichen Rohstoffpreisbewertung und Finanzdaten tätige Unternehmen veräußern.

FACEBOOK

Der US-Internetriese steht wegen weiterer Enthüllungen zu seinem Umgang mit Gewaltaufrufen im wichtigen Markt Indien unter Druck. Wie mehrere US-Medien berichteten, hatte es der Konzern trotz Hinweisen eigener Analysten versäumt, Falschinformationen und Hassnachrichten in seinen indischen Plattformen einzudämmen.

Facebook sieht sich nach den Vorwürfen der Whistleblowerin Frances Haugen einem Bericht zufolge mit Anschuldigungen eines weiteren Ex-Mitarbeiters konfrontiert. Der namentlich nicht genannte Informant habe Beschwerde bei US-Börsenaufsicht SEC eingelegt, berichtete die "Washington Post". Demnach wirft er Facebook vor, im Umgang mit problematischen Inhalten eigene Geschäftsinteressen in den Vordergrund gestellt zu haben.

