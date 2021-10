Die US-Handelsbehörde FTC (Federal Trade Commission) nimmt ihre gängige Praxis wieder auf, künftige Übernahmen durch Unternehmen, die "wettbewerbswidrige Fusionen" anstreben, routinemäßig einzuschränken. In einer Grundsatzerklärung wird die Industrie darauf hingewiesen, "dass die FTC in ihren Anordnungen zur Durchsetzung von Fusionskontrollen von den übernehmenden Unternehmen wieder verlangen wird, zuvor die Genehmigung der Behörde einzuholen, bevor sie eine künftige Transaktion abschließen, die sich auf jeden relevanten Markt auswirkt, für den ein Verstoß geltend gemacht wurde".

KLIMAPOLITIK AUSTRALIEN

Australien will den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 auf null reduzieren, die Reduktionsziele für 2030 jedoch nicht weiter verschärfen.

*Südkorea BIP 3Q +0,3% gg Vorquartal, +4,0% gg Vorjahr

*Südkorea BIP 3Q PROGNOSE +0,6% gg Vorquartal, +4,3% gg Vorjahr

TÜRKEI/EU/USA

Der türkische Staatschef Recep Erdogan hat von der von ihm angedrohten Ausweisung westlicher Diplomaten Abstand genommen. Die Botschafter hätten "einen Rückzieher gemacht" und "werden in Zukunft vorsichtiger sein", sagte Erdogan am Montagabend. Zuvor hatten einige der betroffenen Botschaften eine Erklärung veröffentlicht, wonach sie sich gemäß der Wiener Konvention daran halten, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Gastlandes einzumischen.

EU/IRAN

Vertreter des Iran und der EU treffen sich in den kommenden Tagen zu Vorgesprächen über eine Wiederaufnahme der Wiener Atomverhandlungen. Bei dem anvisierten Treffen in Brüssel soll es um die Wiederbelebung der eigentlichen Atom-Verhandlungen unter Beteiligung von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China gehen.

FACEBOOK

hat im dritten Quartal beim Gewinn die Erwartungen des Marktes geschlagen, blieb aber beim Umsatz unter den Schätzungen der Analysten. Auch der Umsatzausblick für das laufende vierte Quartal verfehlte die Prognose des Marktes. Der Konzern verwies zur Begründung auf die neuen Datenschutzbestimmungen von Apple, die Werbetreibenden - auch auf der Facebook-Plattform - gezielte Kampagnen erschweren.

TESLA

gehört nach Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon und Facebook nun auch zu den Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2021 01:30 ET (05:30 GMT)