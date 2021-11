Der wieder anziehende Dollar belastete den Goldpreis, der sich von der Marke von 1.800 Dollar entfernte. "Gold ignoriert weiterhin den steigenden Inflationsdruck und wird stattdessen durch den langsamen Anstieg der Renditen und die ständigen Beteuerungen der Zentralbanken, dass der Preisanstieg nur vorübergehend sein wird, belastet", so das Brokerhaus ED&F Man Capital Markets.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Oktober nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,2 (September: 49,6). Ökonomen hatten dagegen einen Stand von 49,9 Punkten prognostiziert.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Oktober dank einer verbesserten Binnennachfrage belebt. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,6 (September: 50,0) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Juni.

LIEFERKETTEN / G20

US-Präsident Joe Biden hat angesichts von weltweiten Lieferengpässen am Rande des G20-Gipfels über eine Stärkung der globalen Lieferkette beraten. Wie das Weiße Haus in Washington am Sonntag mitteilte, haben an dem Treffen in Rom Vertreter der EU und die Staats- und Regierungschefs von 14 anderen Ländern teilgenommen, darunter Indien, Australien und Südkorea.

JAPAN

Bei der Parlamentswahl in Japan hat die Regierungspartei von Ministerpräsident Fumio Kishida erneut die meisten Sitze geholt. Laut dem offiziellen Ergebnis gewann die Liberaldemokratische Partei LDP 261 der 465 Sitze, womit sie 15 Sitze einbüßte, wie der TV-Sender NHK meldete. Kishida, der seit dem 4. Oktober im Amt ist und mit einem Juniorpartner regiert, der Mitte-Rechts-Partei Komeito, kann damit auf eine solide Mehrheit bauen.

USA / CHINA

China hat die Veröffentlichung einer ergänzten Fassung eines Berichts der US-Geheimdienste zum Ursprung des Coronavirus als politisch motiviert und "falsch" zurückgewiesen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking beklagte am Sonntag eine weitere Politisierung der Debatte. Die USA sollten aufhören, "China anzugreifen und zu verleumden".

USA / TÜRKEI

US-Präsident Joe Biden und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan wollen die zuletzt arg strapazierten Beziehungen ihrer beiden Länder wieder verbessern. Biden habe "seinen Wunsch nach konstruktiven Beziehungen mit der Türkei und nach einem effektiven Weg, um unsere Differenzen zu überwinden, deutlich machte", sagte ein US-Vertreter nach einem Treffen der beiden Staatschefs am Rande des G20-Gipfels in Rom.

INVESTITIONSPAKET USA

Nach parteiinternem Widerstand gegen seine billionenschweren Investitionspakete hofft US-Präsident Joe Biden nun auf eine Kongressabstimmung in der kommenden Woche. "So Gott will", werde bis Ende kommender Woche über sein Sozial- und Klimapaket abgestimmt, sagte Biden am Sonntag nach dem G20-Gipfel in Rom.

BRASILIEN

Brasilien wird nach Angaben aus dem Außenministerium auf der UN-Klimakonferenz ein wichtiges internationales Abkommen zum Schutz der Wälder unterzeichnen. "Dies zeigt einmal mehr die neue Haltung Brasiliens, das sich den Themen der Nachhaltigkeit und insbesondere des Klimawandels verpflichtet fühlt", sagte Paulino Franco de Carvalho Neto, Staatssekretär im brasilianischen Außenministerium, der Nachrichtenagentur AFP.

HANDELSSTREIT USA / EU

Die USA und die EU haben den vor drei Jahren vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump entfachten Handelskonflikt um Stahl- und Aluminiumexporte vorerst beigelegt. Trumps Nachfolger Joe Biden begrüßte am Sonntag auf dem G20-Gipfel in Rom eine entsprechende Einigung als Beginn einer "neuen Ära" der transatlantischen Beziehungen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Biden von einer "wichtigen Etappe".

PARLAMENTSWAHL JAPAN

Bei den Parlamentswahlen in Japan hat die Regierungskoalition laut Prognosen trotz Verlusten eine Mehrheit erzielt. Die Liberaldemokratische Partei LDP und ihr Juniorpartner Komeito kämen auf 239 bis 288 der 465 Sitze im Unterhaus, meldete der öffentlich-rechtliche Sender NHK. Bislang verfügte die Koalition über 305 Sitze.

HUAWEI

Die US-Restriktionen haben den chinesischen Telekomausrüster Huawei im vergangenen Quartal massiv Umsatz gekostet. Der Umsatz ist im am 30. September abgelaufenen Quartal um 38 Prozent auf 135,4 Milliarden Yuan (rund 21,2 Milliarden US-Dollar) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken, da die US-Beschränkungen für den Zugang zu globalen Chip-Lieferungen dem Hersteller von Telekommunikationsausrüstung weiterhin zu schaffen gemacht haben.

MERCK & CO / ACCELERON PHARMA

Aktionäre der Acceleron Pharma Inc haben mehr Zeit, dem Käufer Merck & Co ihre Aktien anzudienen. Die Merck & Co Inc teilte am Freitag mit, die bei der Federal Trade Commission (FTC) eingereichte sogenannte Pre-Merger Notification für die geplante Übernahme von Acceleron Pharma zurückgezogen zu haben, damit die FTC mehr Zeit für die Prüfung des Vorhabens hat. Der US-Pharmakonzern will die Unterlagen am Montag erneut einreichen. Hierdurch verlängert sich die Andienungsfrist für das Übernahmeangebot an die Acceleron-Aktionäre, die ursprünglich am 10. November auslaufen sollte, nun bis zum 18. November.

MICROSOFT

ist wieder einmal das wertvollste Unternehmen in den USA. Die Marktkapitalisierung des Software-Konzerns erreichte am Freitag 2,49 Billionen Dollar und übertraf damit zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr wieder Apple.

MODERNA

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat ihre Entscheidung über eine Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Moderna für Jugendliche verschoben. Die Food and Drug Administration (FDA) habe dem Unternehmen am Freitag mitgeteilt, dass für eine Zulassungsentscheidung erst noch weitere Daten benötigt würden, um beurteilen zu können, ob der Impfstoff in dieser Altersgruppe zu einem erhöhten Risiko für eine Herzmuskelentzündung führen kann. Laut FDA könne sich die Prüfung bis Januar nächsten Jahres hinziehen.

PFIZER / BIONTEC

Der Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech wurde durch die Food and Drug Administration (FDA) für Kinder ab 5 Jahren zugelassen. Es ist die erste Impfung, die die US-Bundesgesundheitsbehörden für diese Altersgruppe erlaubt haben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2021 02:44 ET (06:44 GMT)