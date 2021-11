Nach dem jüngsten Preisanstieg wurden Gewinne mitgenommen. Übergeordnet stützte jedoch die Erwartung, dass die Opec+-Staaten trotz der steigenden Nachfrage ihre Fördermengen nicht nennenswert erhöhen werden. Ansonsten warteten Akteure auf Daten zu den US-Ölvorräten. Diese zegten laut dem Branchenverband API einen erneuten Anstieg in der vergangenen Woche. Im asiatischen Handel am Mittwoch geben die Ölpreise darauf weiter nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.779,61 1.787,10 -0,4% -7,49 -6,2%

Silber (Spot) 23,42 23,51 -0,4% -0,09 -11,3%

Platin (Spot) 1.038,50 1.040,40 -0,2% -1,90 -3,0%

Kupfer-Future 4,40 4,37 +0,8% +0,04 +24,9%

Das Gold litt leicht unter der Aussicht auf geldpolitische Straffungen und den steigenden Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor erhöhte sich im Oktober auf 53,8 (September: 53,4) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche erneut gestiegen und zwar um 3,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte eine Zunahme um 1,5 Millionen Barrel.

INNENPOLITIK USA

- Der Republikaner Glenn Youngkin hat laut Hochrechnungen der US-Fernsehsender die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia gewonnen. Die Gouverneurswahl galt als Stimmungstest für US-Präsident Joe Biden und seine Demokraten. Das Ergebnis im bislang demokratisch regierten Virginia ist eine schwere Schlappe für die Demokraten und ein schlechtes Vorzeichen für die Zwischenwahlen zum US-Kongress im November kommenden Jahres.

- Der Demokrat Eric Adams wird neuer Bürgermeister von New York. Der schwarze Ex-Polizist gewann die Bürgermeisterwahl in der US-Metropole am Dienstag laut Hochrechnungen mit rund 67 Prozent der Stimmen klar gegen seinen Rivalen Curtis Sliwa von den Republikanern.

BERTELSMANN

Das US-Justizministerium klagt gegen die geplante Übernahme des US-Buchverlags Simon & Schuster durch die Bertelsmann-Tochter Penguin Random House.

AMGEN

Der US-Pharmakonzern hat bei steigenden Erlösen weniger verdient. Gleichwohl übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten.

FACEBOOK

will sein Gesichtserkennungssystem in den kommenden Wochen abschalten.

MONDELEZ

Der US-Lebensmittelkonzern rechnet in den kommenden Monaten mit einer weiteren weltweiten Verteuerung bei seinen Produkten. Man versuche, den eskalierenden Kosten einen Schritt voraus zu sein, erklärte die Gesellschaft. Bei Umsatz und bereinigtem Gewinn je Aktie wurden die Prognosen des Marktes übertroffen.

T-MOBILE US

hat im dritten Quartal gewinnseitig die Erwartungen übertroffen. Der Mobilfunkanbieter gewann 1,3 Millionen Vertragskunden hinzu, davon 673.000 inklusive Mobilfunkgerät. Analysten hatten etwa 1,2 Millionen bzw 646.000 geschätzt. T-Mobile erzielte einen Nettogewinn von 0,69 (Vorjahr: 1,25) Milliarden Dollar. Der Umsatz kletterte um 1,8 Prozent auf 19,62 Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten mit 20,2 Milliarden Dollar aber mehr erwartet. Das bereinigte EBITDA lag mit 6,8 Milliarden Dollar im Rahmen der Erwartungen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2021 02:55 ET (06:55 GMT)