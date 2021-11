Die Atomverhandlungen mit dem Iran werden am 29. November wieder aufgenommen. Die Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens von 2015 sollen in Wien unter dem Vorsitz des EU-Gesandten Enrique Mora stattfinden.

EVOTEC

wird im Rahmen seiner geplanten US-Notierung mindestens 435 Millionen Dollar brutto erlösen. Angeboten werden 20 Millionen American Depositary Shares (ADS) zu je 21,75 Dollar, teilte das Biotechnologieunternehmen in Hamburg mit. Die Hinterlegungsscheine entsprechen 10 Millionen Stammaktien. Überdies räumt Evotec den Zeichnern eine Option zum Kauf von weiteren 3 Millionen ADS ein, die bis zu 30 Tage nach diesem Beschluss ausgeübt werden kann. Das Angebot fällt damit etwas kleiner aus als zunächst geplant. Am oder um den 4. November werden die ADS unter dem Ticker-Symbol EVO am Nasdaq Global Select Market gehandelt. Vollzogen werde das Angebot voraussichtlich am oder um den 8. November.

BOOKING HOLDINGS

Die Erholung der Reisetätigkeit in vielen Regionen hat dem Unternehmen im dritten Quartal ein deutliches Umsatzwachstum beschert. Dieses fiel stärker aus als von Analysten erwartet, während der Gewinn wegen Sondereffekten nachgab.

QUALCOMM

Die starke Nachfrage nach 5G-fähigen Smartphones hat den Umsatz von Qualcomm auf neue Höhen getrieben. Der Chipkonzern sagt trotz Lieferengpässen weiteres Wachstum voraus. Sowohl Gewinn als auch Umsatz übertrafen im abgelaufenen Quartal die Erwartungen.

LENOVO

Der chinesische Computerhersteller hat in seinem zweiten Geschäftsquartal von einer starken Nachfrage und höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen profitiert. Der Gewinn schoss um knapp zwei Drittel in die Höhe.

TOYOTA MOTOR

Der japanische Autohersteller hat in seinem zweiten Geschäftsquartal Lieferengpässen zum Trotz unterm Strich ein Drittel mehr verdient und die Gewinnprognose für das gesamte Geschäftsjahr angehoben.

November 04, 2021 02:43 ET (06:43 GMT)