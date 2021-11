Die USA haben nach Informationen der Süddeutschen Zeitung Deutschland und andere Verbündete in den vergangenen Tagen über diplomatische Kanäle vor der Gefahr einer Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine gewarnt. Die USA wurden demnach Ende der Woche sowohl beim Europäischen Auswärtigen Dienst wie in den Außenministerien in Berlin, Paris und London vorstellig.

Der US-Kongress hat das umstrittene billionenschwere Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden endgültig verabschiedet. Für Biden ist dies ein wichtiger politischer Erfolg, er muss es nun nur noch durch seine Unterschrift in Kraft setzen.

hat einen Rechtsstreit in den USA gegen Zahlung von 53 Millionen US-Dollar beigelegt. Die Vereinbarung hat keinen Einfluss auf die Prognose für den Nettoumsatz und den bereinigten Gewinn pro Aktie für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021.

will in den kommenden fünf Jahren rund 1 Milliarde Euro in Lateinamerika investieren, um seine Wettbewerbssituation auf diesem wichtigen Markt weiter zu stärken und sich nachhaltig profitabel aufzustellen. Neben weiteren lokalen Fahrzeugprojekten sollen insbesondere die Digitalisierung und Dekarbonisierung in Südamerika einen zusätzlichen Schub erhalten.

verkauft ihre Mehrheitsbeteiligung an zwei metallurgischen Kohleminen für bis zu 1,35 Milliarden US-Dollar an Stanmore.

hat im dritten Quartal unter dem Strich netto 10,34 Milliarden Dollar verdient. Der Gewinn je Aktie betrug 6.882 Dollar. Der operative Gewinn lag bei 6,74 Milliarden, der Gewinn aus Investments und Derivaten bei 3,8 Milliarden.

Gründer Elon Musk hat seine Twitter-Follower über den möglichen Verkauf von zehn Prozent seiner Aktien an dem US-Elektroautobauer abstimmen lassen - und eine klare Mehrheit hat für diesen Schritt votiert.

