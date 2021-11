Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche überaschend um 2,5 Millionen Barrel gesunken, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,6 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,3 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,6 Millionen Barrel.

Der Augenheilkundekonzern hat im dritten Quartal einen kleinen Gewinn erzielt. Das Schweizer Unternehmen steigerte den Umsatz deutlich, was vor allem dem Geschäft mit Implantaten zu verdanken war. Der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf 2,08 Milliarden Dollar. In der Division Surgical legte er um 17 Prozent auf 1,16 Milliarden Dollar zu, im Segment Vision Care um 12 Prozent. Alcon erzielte einen Nettogewinn von 2 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 147 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

hat im Streit um ihren App Store einen juristischen Rückschlag einstecken müssen. Ein Distriktgericht lehnte es ab, seine vorherige Verfügung aus dem September zur Lockerung von Regelungen für Softwareentwickler im App Store zu verschieben. Apple hatte in einer Anhörung am Dienstag beantragt, die Anordnung der kalifornischen Richterin Yvonne Gonzalez Rogers zu verschieben. Diese vorherige Entscheidung zwingt den Konzern, die Kommunikation zwischen App-Entwicklern und Nutzern über alternative Bezahlmethoden außerhalb des App Stores zuzulassen.

Der Oberste Gerichtshof von Oklahoma hat ein 465-Millionen-Dollar-Urteil gegen Johnson & Johnson (J&J) aufgehoben, in welchem dem Konzern vorgeworfen wurde, die Opioid-Epidemie durch irreführendes Marketing von Schmerzmitteln angeheizt zu haben. Dies ist bereits die zweite Gerichtsentscheidung in diesem Monat, die Arzneimittelhersteller in Opioid-Klagen begünstigt.

will ab dem 19. Januar die Firmenpolitik umkehren und Werbetreibenden personalisierte Nachrichten an Verbraucher zu Themen wie Politik, Rasse, Religion und sexuelle Orientierung verbieten. Vor einem Jahr hatte sich Firmenchef Mark Zuckerberg noch über Mitarbeiter hinweggesetzt, die strengere Beschränkungen für solche Praktiken gefordert hatten.

