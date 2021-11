Die beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt, China und die USA, haben bei der UN-Klimakonferenz eine Vereinbarung für mehr Klimaschutz geschlossen. Das gab der chinesische Klimagesandte Xie Zhenhua in Glasgow bekannt. "Beide Seiten erkennen an, dass es eine Kluft zwischen den gegenwärtigen Bemühungen und den Zielen des Pariser Klimaabkommens gibt", sagte Xie mit Blick auf die drohende Erderwärmung von 2,7 Grad. Daher würden beide Länder gemeinsam den Klimaschutz stärken, fügte Xie hinzu. Dazu enthalte die Vereinbarung "konkrete Pläne". Die Vereinbarung war demnach in den vergangenen zehn Monaten in 30 Online-Treffen von Vertretern beider Länder ausgearbeitet worden.

BEZIEHUNGEN USA - RUSSLAND

Die USA haben Aufklärung über russische Truppenbewegungen im Grenzgebiet zur Ukraine verlangt. Es seien "ungewöhnliche" Aktivitäten der Armee zu beobachten, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. "Wir fordern Russland auf, seine Absichten deutlich zu machen und sich an die Minsker Vereinbarungen zu halten." US-Außenminister Antony Blinken äußerte sich während eines Besuchs des ukrainischen Außenministers Dmitri Kuleba in Washington besorgt über das Vorgehen Moskaus. Er warnte Russland davor, wie schon bei der Annexion der Krim im Jahr 2014 einen "schwerwiegenden Fehler" im Konflikt mit der Ukraine zu begehen.

IRANKRISE

Der Iran hat die Rücknahme von Sanktionen gegen das Land zur Voraussetzung für die Ratifizierung des Pariser Klimaschutzabkommens erklärt. "Die erste Bedingung ist, dass die repressiven Sanktionen aufgehoben werden", sagte der Umweltbeauftragte der Regierung in Teheran, Ali Saladschegheh.

INNENPOLITIK BRASILIEN

Der rechtsradikale, aber derzeit parteilose brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will mit Blick auf die Präsidentenwahl 2022 der rechtsgerichteten Liberalen Partei (PL) beitreten. Das kündigte die Partei nach einem Treffen zwischen ihrem Vorsitzenden und dem Staatschef an.

BOEING

und die Anwälte der Opferfamilien nach dem Absturz einer Maschine der Ethiopian Airlines des Typs 737 Max haben eine Vereinbarung getroffen, die den Weg zur Beilegung von Klagen gegen den Flugzeughersteller ebnet. Im Rahmen der beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois eingereichten Vereinbarung übernimmt Boeing die Verantwortung für den Crash, und die Vertreter der Familien fordern keinen Strafschadenersatz. Allerdings können die Familien immer noch gerichtlich auf Schadenersatz klagen oder sich mit dem Konzern auf einen Vergleich einigen. Boeing hat zugestimmt, dass das Unternehmen in einem eventuellen Prozess "die Verantwortung für den Absturz von Flug ET302 anerkennt".

TESLA

Elon Musk hat in dieser Woche Aktien im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar verkauft. Der Tesla-Gründer und CEO hatte zunächst Aktienoptionen ausgeübt, die er als Teil seines Vergütungspakets erhalten hatte. Musk übte demnach am Montag Optionen auf mehr als 2 Millionen Aktien aus, die zum Schlusskurs mit rund 2,5 Milliarden Dollar bewertet waren, und zahlte für die Ausübung rund 13,4 Millionen Dollar an Kosten. Von den Aktien verkaufte der Tesla-Chef 900.000 noch am selben Tag, um seinen Steuerverpflichtungen nachzukommen.

