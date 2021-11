US-Präsident Joe Biden will noch in dieser Woche bekanntgeben, ob er Notenbankchef Jerome Powell für eine zweite Amtszeit nominiert. Biden sagte am Dienstag, er werde seine mit Spannung erwartete Entscheidung in "etwa vier Tagen" verkünden. Powells laufende vierjährige Amtszeit endet im kommenden Februar. Biden könnte den Republikaner, der auch bei vielen Demokraten hohes Ansehen genießt, für eine weitere Amtszeit nominieren. Er könnte sich aber auch für einen Wechsel an der Spitze der mächtigen Notenbank entscheiden. Als Favoritin würde dann Finanzexpertin Lael Brainard gelten, die bereits im Vorstand der Fed sitzt.

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, rät angesichts der Inflation zu Geduld. Sie Teuerung sei zwar hoch, doch warnte sie vor voreiligen Schritten gegen den Preisdruck. Diese könnten zu unerwünschten Problemen führen, wenn der Druck nachlasse.

JAPAN - KONJUNKTUR

Die japanischen Maschinenbauaufträge sind im September unverändert geblieben gegenüber dem Vormonat, während Ökonomen ein Plus von 1,8 Prozent geschätzt hatten. Die Exporte lagen im Oktober 9,4 Prozent über Vorjahr, verglichen mit einer Prognose von +11,5 Prozent. Die Importe stiegen um 26,7 Prozent. Die Handelsbilanz wies ein Defizit von 67,4 Milliarden Yen auf, während ein Defizit von 400 Milliarden Yen erwartet wurde.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,7 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,8 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,6 Millionen Barrel.

TESLA

Tesla-Chef Elon Musk hat am Dienstag weitere Aktien im Wert von 973 Millionen Dollar verkauft und damit fast die Hälfte seines Ziels erreicht, 10 Prozent seiner Tesla-Beteiligung zu veräußern. Musk verkaufte damit den siebten Handelstag in Folge ein großes Aktienpaket.

