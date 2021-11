Nach Kritik der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) am Ablauf der Präsidentschaftswahl in Nicaragua hat das Land den Austritt aus dem Staatenbund beantragt. Die Organisation hatte die Präsidentschaftswahl, nach der der langjährige Amtsinhaber Daniel Ortega zum Sieger erklärt wurde, als "weder frei noch fair oder transparent" kritisiert und ihr jede "demokratische Legitimität" abgesprochen. Ortega hatte in den Monaten vor der Wahl 39 Oppositionspolitiker inhaftieren lassen, unter ihnen sieben mögliche Anwärter auf das Präsidentenamt.

FORD/RIVIAN

Ford und der Elektroautohersteller Rivian ziehen sich von einer strategischen Vereinbarung für den Bau von Elektroautos zurück.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2021 01:42 ET (06:42 GMT)