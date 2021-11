Die Ölpreise legten deutlich zu um rund 3 Prozent, obwohl die USA und mehrere andere Länder ihre strategischen Ölreserven anzapfen werden. Der Schritt sei in den vergangenen Wochen schon angekündigt worden, hieß es. Damit solle versucht werden, die steigenden Benzinpreise zu senken, die einen großen Beitrag zur Inflation leisteten, so die Begründung der US-Regierung. Es beteiligen sich zudem China, Indien, Japan, Südkorea und Großbritannien. Am Markt wurde spekuliert, das die Opec Gegenmaßnahmen ergreifen könnte. Im asiatischen Handel am Mittwoch verteidigen die Preise die Gewinne, obgleich am späten Dienstag von einem US-Branchenverband ein Anstieg der Ölvorräte gemeldet wurde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.793,46 1.789,27 +0,2% +4,18 -5,5%

Silber (Spot) 23,60 23,65 -0,2% -0,05 -10,6%

Platin (Spot) 984,88 973,85 +1,1% +11,03 -8,0%

Kupfer-Future 4,43 4,42 +0,2% +0,01 +25,7%

Der Goldpreis (-0,8%) blieb mit den steigenden Marktzinsen weiter unter Druck, nachdem er zu Wochenbeginn das größte Tagesminus seit drei Monaten verzeichnet hatte.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die neuseeländische Notenbank hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent erhöht.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände stiegen um 0,6 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl einen Rückgang um 0,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,5 Millionen Barrel.

DELL

Der US-Computerhersteller hat im dritten Quartal dank Rekordverkäufe sowohl beim Umsatz als auch Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Die Nachfrage sei im Geschäft mit Firmen- als auch mit Privatkunden außerordentlich gut gewesen. In den drei Monaten kletterten die Umsätze laut Mitteilung auf 28,39 Milliarden von 23,5 Milliarden US-Dollar. Analysten haben nur mit 27,37 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn stieg auf 3,89 Milliarden oder 2,37 Dollar bereinigt je Aktie von 2,03 Dollar im Vorjahr. Hier haben Analysten nur mit 2,30 Dollar gerechnet.

TESLA

Tesla-Chef Elon Musk hat sich von weiteren Aktien des Unternehmens getrennt. Wie aus einer Eingabe bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, hat Musk 934.000 Anteile für insgesamt rund 1,05 Milliarden US-Dollar verkauft. Damit hat der Manager seit dem 8. November etwa 9,2 Millionen Aktien im Wert von 9,85 Milliarden Dollar veräußert.

WALMART / CVS / WALGREENS

Die US-Einzelhändler haben nach einem Gerichtsurteil mit ihren Apothekenketten zur Opioid-Krise beigetragen. Die Jury eines Bundesgerichts in Cleveland entschied, dass die Apotheken den Verkauf von Schmerzmitteln im Bundesstaat Ohio nicht ausreichend kontrolliert und auch gefälschte Rezepte eingelöst hätten. Geklagt hatten die zwei Bezirke Lake und Trumbull im Nordosten Ohios, die anführten, dass ihnen durch die Opioid-Krise Kosten von 1 Milliarde US-Dollar entstanden seien. Für die Apotheken ist der Fall brisant, da es sich um einen richtungsweisenden sogenannten "Bellwether Case" handelt. Damit ist im US-Recht eine Art Musterklage in einem Massenverfahren gemeint. Die Unternehmen kündigten Berufung an.

