METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.772,13 1.767,72 +0,2% +4,41 -6,6%

Silber (Spot) 22,41 22,37 +0,2% +0,04 -15,1%

Platin (Spot) 950,50 939,95 +1,1% +10,55 -11,2%

Kupfer-Future 4,30 4,30 +0,0% +0,00 +22,0%

Der Goldpreis fiel auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober. Die meisten Anleger gingen davon aus, dass die Omikron-Variante "keinen großartigen Schaden bei der globalen Konjunktur anrichten wird", sagte Chintan Karnani, Research-Leiter bei Insignia Consultants. Dies habe die Nachfrage für den "sicheren Hafen" Gold reduziert.

FISKALPOLITIK USA

Nach tagelangen Verhandlungen hat der US-Kongress eine drohende Haushaltssperre in letzter Minute abgewendet. Der Senat stimmte einem Übergangshaushalt mit 69 zu 28 Stimmen zu. Zuvor hatte bereits das Repräsentantenhaus grünes Licht gegeben. Der Übergangshaushalt stellt eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 18. Februar sicher.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im November verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,1 (Oktober: 53,8) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

INFLATION THAILAND

Verbraucherpreise Nov +2,71% gg Vorjahr (PROG +2,55%)

CITIGROUP

Die US-Großbank will ein stärkeres Standbein in China aufbauen und hat offenbar eine Wertpapierlizenz in dem Land beantragt. Die Bank hat ihren Antrag vor kurzem bei der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereicht, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte.

NVIDIA

Die geplante Übernahme des britischen Chipentwicklers Arm durch den Grafikkarten-Spezialisten Nvidia stößt auch in den USA auf Widerstand. So hat die Federal Trade Commission (FTC) Beschwerde eingereicht, um die 40 Milliarden Dollar teure Übernahme zu verhindern.

DIDI

Der chinesische Fahrdienstleister hat nur fünf Monate nach dem Börsengang seinen sofortigen Rückzug von der New Yorker Börse angekündigt. Stattdessen werde eine Börsennotierung in Hongkong vorbereitet. Der US-Börsengang hatte der Unmut der politischen Führung in Peking auf sich gezogen.

